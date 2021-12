A Vicenza scoperto busto di Alfonso Santagiuliana nel centenario della nascita

E' dello scultore Adriano Marzari il busto di bronzo che ritrae un giovane Alfonso Santagiuliana con la maglia del Vicenza Calcio che è stato inaugurato stamane davanti alla palazzina degli uffici dello stadio, sede del LR Vicenza a pochi metri dal monumento dei giocatori caduti nella Grande guerra. L'iniziativa promossa dai figli Antonio e Elisabetta e patrocinata dal Comune di Vicenza e dalla società calcistica, è stata suggellata il 29 dicembre 2021 da una cerimonia per il centenario della nascita del grande giocatore. Vinse il primo campionato italiano di serie A con il grande Torino nel 1945-46. In biancorosso giocò 312 partite (segnò 14 gol): è il terzo giocatore di sempre per numero di presenze nel Lane dopo Savoini e Gigi Menti.

Alfonso Santagiuliana nacque il 30 dicembre 1921 a Cornedo Vicentino, iniziò a giocare all'oratorio, per passare al Marzotto Valdagno e poi al Vicenza. Nell'ultimo anno di guerra giocò al Como e poi il primo campionato di serie A nel Toro. Terminò la carriera nel 1955 per dedicarsi quasi esclusivamente al commercio di tessuti. In realtà continuò a fare occasionalmente da mediatore in campo calcistico: sua l'intuizione di suggerire al Vicenza l'acquisto di Paolo Rossi.

I figli Elisabetta e Antonio Santagiuliana organizzano da 25 anni per ricordare il padre (deceduto il 24 dicembre 1994) il torneo che porta il suo nome.

LA CERIMONIA ALLO STADIO MENTI PER ALFONSO SANTAGIULIANA

Quest'oggi, cento anni dopo la sua nascita, don Pierangelo Ruaro ha benedetto il busto bronzeo alla presenza dei figli e dei parenti, del direttore generale del LR Vicenza Paolo Bedin, del sindaco di Vicenza Francesco Rucco con l'assessore allo sport Matteo Celebron e del sindaco di Cornedo Francesco Lanaro.

Presenti alcuni ex calciatori biancorossi, personalità dello sport e la stampa locale.

IL FUMETTO SU ALFONSO SANTAGIULIANA

Per l'occasione gli appassionati storici Anna Belloni e Alessandro Lancellotti hanno curato la pubblicazione con i disegni del fumettista Luca Pozza intitolata "il centromediano Alfonso Santagiuliana", Centenario 1921-2021. I testi sono ispirati al libro edito nel 2008 dal giornalista Luca Pozza "Una vita da centromediano" che racconta la storia del grande calciatore vicentino contemporaneo a Virgilio Maroso e Romeo Menti. Tutti e tre giocarono nel 1945 nel grande Torino, ma Santagiuliana sentì il richiamo di Vicenza e tornò in terra berica per giocare ancora coi colori biancorossi alcuni anni prima della tragedia di Superga.