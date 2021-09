A Vicenza confermato Di Carlo, il Lane in ritiro

Alla fine di tre giorni di telefonate, incontri e di una giornata di trattative con Massimo Oddo (sembrava fatta), ieri sera il LR Vicenza non ha chiuso nemmeno con il campione del mondo pescarese per la sostituzione del tecnico biancorosso. Mimmo Di Carlo è stato preso di mira dall'ambiente calcistico vicentino come capro espiatorio di una situazione che vede una prima squadra in grosse difficoltà. Le prime tre gare sono state molto deludenti sia nella prestazione, sia nel risultato: perse clamorosamente con un solo gol arrivato a Cosenza su rigore allo scadere e trasformato da Meggiorini.

Prosegue il silenzio stampa della società di Via Schio confermato da una nota diffusa oggi mercoledì 15 settembre 2021 ad ora di pranzo. Mentre questa mattina i tifosi che sono andati a sbirciare l'allenamento di Capovilla avevano già intuito la situazione: in campo a dirigere il lavoro imperterrito Domenico Di Carlo.

La società LR Vicenza scrive nella nota che allieta la pausa pranzo del tifoso: "... al termine di una profonda analisi della difficile ed imprevista situazione sportiva creatasi, ha deciso di confermare la fiducia all’allenatore Domenico Di Carlo, alla guida tecnica della Prima Squadra".

"La società ha altresì deciso che la squadra e lo staff tecnico, a partire dalla giornata di giovedì 16 settembre, osserveranno un ritiro per preparare al meglio le sfide di campionato contro Pisa e Spal e per ricercare la concentrazione e la compattezza di gruppo, necessarie per invertire il trend di queste prime giornate di campionato".