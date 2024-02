Il Vicenza vince sul campo della Pergolettese 0-2 e torna al successo in trasferta dopo tre mesi

Il Vicenza torna alla vittoria in trasferta dopo tre mesi, l'ultima volta sul campo dell'Arzignano (0-1) il 3 novembre, ed espugna il campo della Pergolettese 0-2. Prova solida dei biancorossi, che rischiano solo in qualche occasione nella ripresa. Primo gol con la maglia del Lane per Cuomo, arrivato nel mercato invernale.

In cronaca. Dopo due minuti conclusione di Pellegrini, ottimamente parata. Al 13' problemi fisici per Rossi che abbandona il campo, al suo posto Ronaldo. Al 19' trova il gol del vantaggio: calcio d'angolo, tiro di Proia e deviazione vincente di Cuomo, al suo primo sigillo in biancorosso. Al 47' tiro ancora una volta di Proia, ma fuori misura. Termina il primo tempo con la squadra di Vecchi in vantaggio. In casa biancorossa tre ammoniti: Pellegrini, Ferrari e Laezza.

Inizia la ripresa e dopo dieci minuti grande occasione per la Pergolettese con Figoli, ottimo intervento di Confente che respinge. Subito dopo conclusione di De Luca alta. Al 15' ancora Figoli calcia bene, ma l'etremo difensore biancorosso para senza problemi. Al 20' arriva il raddoppio del Vicenza: contropiede di Talarico, cross al centro e clamoroso autogol di Piccinini, che mette dentro sul secondo palo. Dieci minuti dopo ci prova Ferrari di testa, ma la sua deviazione è debole e non crea problemi a Soncin. Dall'altra parte è il momento di Villanova, ma Confente è attento. Al 31' conclusione di Guiu ottimamente respinta e poco dopo tiro di Mazzarani che esce sul fondo. Al 44' ci prova Rolfini, ma non inquadra lo specchio della porta. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara con la vittoria dei biancorossi per 2-0. La squadra di Vecchi torna al successo dopo una sconfitta ed un pareggio.

IL TABELLINO

PERGOLETTESE-LR VICENZA 0-2

RETI: 19' pt. Cuomo, 20' st. autogol Piccinini

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Figoli, Artioli, Andreoli (1' st. Mazzarani), Felicioli; Guiu Vilanova, De Luca. All. Abbate.



VICENZA (3-4-1-2): Confente; Laezza, Golemic, Cuomo; Talarico (26' st. De Col), Cavion (26' st. Greco), Rossi (14' pt. Ronaldo), Costa; Proia (42' st. Tronchin); Pellegrini (26' st. Rolfini), Ferrari. All. Vecchi.



Arbitro: Gauzolino di Torino.

Ammoniti: 8' pt. Pellegrini (V), 25' pt. Laezza (V), 31' pt. Ferrari (V), 5' st. Cuomo (V),