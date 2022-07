Il Co.Vi.Soc smorza le speranze di riammissione, il Vicenza si prepara alla prossima Serie C

Niente da fare per i biancorossi, in Serie B ci resta la Reggina. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 1 giugno, è arrivato l’ok da parte della Co.Vi.Soc. che ha certificato la documentazione consegnata il 22 giugno dalla compagine calabrese e delle altre società di Serie B. Nessun club ha ricevuto segnalazioni di irregolarità, e si infrangono dunque tutte le speranze di riammissione del L.R. Vicenza.

I biancorossi devono mettersi al lavoro per il prossimo campionato di Serie C, al via il 28 agosto. La società ha comunicato che mercoledì 13 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della prima squadra, con i primi giorni che saranno dedicati alle visite mediche di rito. Dal 18 al 22 luglio, invece, i biancorossi svolgeranno le prime sedute di allenamento e di test atletici, sotto la guida di mister Baldini e del suo staff, allo Sporting55 di Romano d’Ezzelino, per poi partire per il ritiro. Sarà anche quest’anno l’altopiano di Asiago a ospitare i biancorossi da sabato 23 luglio a venerdì 5 agosto, presso l’Hotel Gaarten.

Confermate le due strutture sportive a disposizione dello staff e della squadra biancorossa per gli allenamenti: lo stadio Zotti di Asiago che accoglierà i biancorossi nella prima settimana di ritiro e lo stadio comunale di Gallio che ospiterà gli allenamenti della seconda settimana, grazie anche alla collaborazione fattiva con l’ASD 7 Comuni 1967.