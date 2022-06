Eccellenza, play off: il Montecchio affronta in casa il Giorgione nel match che vale la promozione in D

All'andata la squadra di mister Federico Coppola ha piegato i trevigiani del Giorgione nei primi 90' del match che vale la promozione in serie D con una "manita". Il 5-0 è scaturito da un primo tempo in cui sono andati in rete Pegoraro (18') e Guccione (35'). Nella ripresa altri tre gol con i padroni di casa che non sono riusiti ad essere decisivi a rete. In gol al 4' Mattioli, poi capitan Casarotto rifila dìla doppietta. al 35' e al 46' della ripresa.

Come dicono i dirigenti dei biancorossi la squadra è cresciuta molto bene, sviluppando anche una buona dose di personalità. Ora i restanti 90' allo stadio Gino cosaro di Montecchio maggiore: si gioca domenica 19 giugno 2022 alle ore 16,30.