LR Vicenza: contro la Triestina la squadra è tornata a convincere

Il Vicenza ha staccato il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C nella gara vinta contro la Triestina. La squadra è tornata a convincere, sotto l'aspetto del gioco, ma anche a livello di atteggiamento. Il gruppo biancorosso ha disputato un match di carattere. A livello difensivo c'è ancora da lavorare parecchio, considerando che il migliore in campo è stato Massolo. Diana ha ritrovato anche Ferrari, autore del gol del raddoppio, dopo il periodo buio e i problemi al ginocchio.

Contro la Triestina ha disputato una buona gara anche Proia, autore del gol del vantaggio, e molto presente nelle azioni biancorosse. Bene anche Jimenez, soprattutto nella ripresa, che ha convinto anche come mediano di copertura.

Nella gara di Coppa Italia, oltre alla vittoria, per il Vicenza era importante ritrovare atteggiamento giusto, gioco e carattere, che per buona parte della gara, si è visto. Domenica la squadra è attesa dalla trasferta di Novara, dove non è concesso fallire.