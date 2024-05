Playoff LR Vicenza-Padova: la prima sfida martedì sera al Menti

L'ex tecnico del Vicenza Cristian Brocchi, assieme a Tommaso Donati, responsabile dell'area agonistica della Lega Pro, ha estratto dall'urna gli accoppiamenti dei quarti di finale dei playoff. L'avversario della squadra di Vecchi sarà il Padova, per un derby tutto Veneto. L'andata si disputerà al Menti il 21 maggio alle ore 20.30, mentre il ritorno all'Euganeo sabato 25 maggio. Un sorteggio davvero duro per il Vicenza, contro una delle favorite alla vittoria finale.

Contestualmente è stata definita anche la griglia che porterà alla finale. In semifinale la vincente di Vicenza-Padova affronterà la vincente di Catania-Avellino, con andata in trasferta (martedì 28 maggio) ed eventuale ritorno al Menti (domenica 2 giugno). L'eventuale finale vedrà i biancorossi giocare l'andata in casa (mercoledì 5 giugno) e il ritorno in trasferta (9 giugno).

Gli altri abbinamenti dei quarti di finale: