Pro Sesto alle porte: Baldini pensa alle strategie

In conferenza stampa mister Baldini lo ammette senza problemi: “Se mi dispiace non essere in panchina domani? Certamente sì, è logico. Ma sarò sostituito egregiamente. Vuol dire che tornerò in prima linea col Padova.” Il discorso si è poi spostato sulla partita di domani. “Non sarà una passeggiata. Quando allenavo la Primavera della Juventus, ogni giornata era una battaglia perché contro la prima della classe tutti ci tengono a fare la partita della vita. E noi non possiamo sottrarci al ruolo, visto l’obiettivo che ci siamo proposti. Sulla formazione ho già un’idea chiara ma le mie decisioni definitive dovranno aspettare domattina.”

Sembra che il candidato a ricoprire il ruolo di regista possa essere Jimenez.

“E’ possibile, perché il ragazzo ha tutte le caratteristiche necessarie. Ma non fate l’errore di considerarlo solo dal punto di vista tecnico, perché in fase di preparazione si è dimostrato anche il migliore dal punto di vista aerobico. In ogni caso, dietro di lui, tengo presente anche Cataldi che ha superato il piccolo infortunio.”

Modulo previsto?

“Non mi piace parlare di modulo ma piuttosto di occupazione di spazi. Pensate alla posizione di Dalmonte: se lo schiero alto creo un 4/3/3, più basso configuro un 4/4/2 e se invece lo tengo basso un classico 5/3/2. Voglio una squadra in grado di cambiare spesso pelle. A proposito proprio di Dalmonte, voglio citare questo ragazzo come esempio di atteggiamento costruttivo. Lui si è subito adattato alle nostre attuali esigenze, sacrificandosi in modo encomiabile”

Che partita prevede?

“Sarà una partita nella quale occorrerà avere la pazienza di cui parla spesso Allegri. Nessuno ci regalerà niente e non dimentichiamo che si tratta della prima di un lungo campionato. Va considerata per quello che è, solo lo step iniziale. Ho una rosa folta che mi consente tante soluzioni anche in gare come queste nelle quali c’è qualche assenza di rilievo. E cito solo Cappelletti e Ronaldo.”

Giocherà Cavion?

“Lui è pronto a fare la sua parte ed è una certezza importante.”

Qualcuno dice che il suo è un Vicenza forte ma un po’ troppo votato all’offensiva.

“La mia filosofia di gioco la conoscete. Noi per DNA saremo votati ad andare avanti e a creare occasioni da gol. Ma non è vero che saremo sbilanciati. Ho a disposizione elementi anche per soluzioni più prudenti, specie ora che abbiamo recuperato Sandon a sinistra e acquistato Vailetti per la fascia destra. Quello che conta è non perdere mai la nostra fisionomia ed essere in grado di adattarsi alle mutevoli situazioni di una gara.”