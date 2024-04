Il Vicenza torna al successo e batte il Novara 2-1

Il Vicenza batte il Novara di misura 2-1 dopo una gara difficile, complicata e risolta grazie a due rigori trasformati da Ferrari. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Urso. La squadra di Vecchi torna al successo e allunga la striscia positiva di risultati, attendendo la gara di recupero con la Pro Sesto. I biancorossi vincono un match fondamentale per la corsa al terzo posto.

In cronaca. Al 10' rigore per il Vicenza: Della Morte mette il cross per Costa che viene atterrato in area. Dal dischetto si presenta Ferrari che non sbaglia. Al 14' altro penalty per i padroni di casa: Della Morte viene steso in area da Khailoti. Questa volta dagli undici metri si presenta Ronaldo che, però, si fa neutralizzare il tiro da Minelli. Al 27' Della Morte tenta la conclusione dal limite, ma la palla va in corner. Al 36' cross di De Col e tiro di Ferrari, sfera che termina alta sopra la traversa. Un minuto dopo si vedono gli ospiti con Ongaro che prova la conclusione, Confente mette in corner. Non succede più nulla e il primo tempo termina 1-0 per i padroni di casa.

Inizia la ripresa e dopo due minuti il Novara pareggia: Ongaro conclude in area, la palla si stampa sul palo e termina sui piedi di Urso, che non sbaglia. Al 9' tentativo di Ronaldo, sfera a lato. Al 13′ ci prova ancora Ronaldo, conclusione deviata in angolo. Al 18' leggerezza a centrocampo di Tronchin, ripartenza di Ongaro che, appena entrato in area conclude, con palla che si stampa sul palo a Confente battuto. Al 25' Ferrari viene trattenuto in area: terzo rigore di giornata per il Vicenza. Sul dischetto ritorna El Loco, che non sbaglia e riporta i biancorossi in vantaggio. Al 30' colpo di testa ancora di Ferrari che esce di poco a lato. Al 36' tentativo di Costa su punizione, palla alta. Dopo quattro minuti di recupero termina la gara con la vittoria per 2-1 del Vicenza.