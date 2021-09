Il bissarese Gumiero rinnova col Calcio Schio

Il giovane centrocampista di Costabissara prosegue la sua esperineza in Eccellenza con lo Schio: intanto per i giallorossi hanno perso due match su tre nel torneo di Coppa Italia di categoria

Con il torneo di Coppa Italia di Eccellenza in corso il centrocampista Gianluca Gumiero, 19 anni di Costabissara (Vicenza), prosegue la sua avventura con il Calcio Schio. Arrivato per il mini Campionato d’Eccellenza, alla ripresa dei giochi dopo lo stop causato dal Covid-19, il bissarese ha debuttato in maglia giallorossa allo stadio De Rigo contro il Villafranca Veronese nella stagione 2020-2021. Gumiero è arrivato a Schio dalla Bissarese, e in carriera ha rappresentato i colori della squadra del suo paese e del Malo.