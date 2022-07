Il Vicenza ufficializza Enrico Oviszach

Un altro acquisto ufficializzato. Oggi pomeriggio, il LR Vicenza ha comunicato trovato l’accordo, fino a giugno 2025, con Enrico Oviszach.

Attaccante esterno friulano, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, per poi approdare al Torino, ad inizio 2021. Nell’ultima stagione ha disputato 31 partite con il Santa Maria Cilento, nel campionato di Serie D, siglando 5 reti e fornendo 6 assist. In precedenza per lui un’esperienza, in Serie C, con la Cavese.