Coppa Italia LR Vicenza-Triestina: arbitra Leonardo Mastrodomenico di Matera

L'ottavo di finale di Coppa Italia Serie C tra LR Vicenza e Triestina sarà diretto da Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera. La sfida si disputerà, in match unico ed eliminazione diretta, martedi 28 novembre alle ore 21 allo stadio “Menti”.

Il direttore di gara, 30 anni, al terzo anno nella Can di C, dirigerà per la prima volta i biancorossi, mentre ha un precedente con la Triestina relativo al campionato 22/23 con la vittoria degli alabardati 2-1 sul Mantova.

Mastrodomenico in questa stagione ha diretto cinque incontri ed estratto 21 volte il cartellino giallo, ma mai quello rosso. Nella passata annata ha diretto 12 match di Lega Pro di cui 5 nel girone A, 3 nel girone B e 4 nel raggruppamento meridionale.

Per l'ottavo di Coppa Italia il direttore di gara di Matera avrà la collaborazione degli assistenti Alessandro Parisi di Bari e Ayoub El Filali di Alessandria. Quarto ufficiale Francesco Zago di Conegliano.