318 volte Jack: “Fiero e orgoglioso di essere capitano di questa squadra!”

«Quello che ha fatto Giulio non si potrà mai superare»: ha esordito così nella conferenza stampa post partita allo stadio di Lignano Sabbiadoro Stefano Giacomelli, il numero 10 del LR Vicenza, dopo il match pareggiato sul 2-2 con il Pordenone dell’ex Mimmo Di Carlo.

«Nel mio piccolo in questi 11 anni ho cercato di metterci orgoglio, di dimostrare che questa maglia l’ho voluta e sudata tanto e che tutte le scelte che ho fatto, le ho fatte col cuore e son felice - prosegue Jack -. Non sono stati 11 anni facili, stamattina (domenica 11 dicembre 2022) quando il mister mi ha detto che giocavo mi sono messo nel letto mezz’ora a pensare a cosa è stata questa lunga storia d’amore. Mi son passati 11 anni in testa e ve lo giuro è qualcosa di inspiegabile».

«Sapevo che sarebbe stata una giornata speciale per me e ringrazio tutti i miei compagni, la società, quei magici tifosi che abbiamo - continua Giacomelli -. Ho davvero poche parole ma un grande grazie perché se ho fatto tutto ciò, è anche merito di tutte queste persone».



Ed ha concluso: «Sono fiero e orgoglioso di essere il capitano di questa squadra, di aver indossato solo questa maglia per 318 partite e spero di continuare a farne tante altre».