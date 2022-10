Calcio, serie C femminile: il Vicenza Calcio espugna Padova per 3-0

Bella vittoria a Padova per il Vicenza Calcio Femminile della presidente Erika Maran che in settimana è diventata consigliere del dipartimento calcio femminile della LND.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0 ma il Vicenza spinge. Al 28’ cross dalla bandierina di Montemezzo che trova Basso libera in area che calcia ma il portiere avversario si oppone e respinge.

Un minuto dopo altra occasione: cross sempre di Montemezzo colpito di testa da Penzo, ma palla sopra la traversa.

Al 31’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo respinta del portiere del Padova, e ribattuta da fuori di Missiaggia: devia un difensore, ma non è finita. Palla a Cattuzzo che calcia in torsione manda la palla fuori di poco.



Nella ripresa gol al 2’di Cattuzzo che dalla destra si accentra e calcia a giro sul secondo palo: palla sul sette!

Secondo gol al 14’: azione ragionata del Vicenza, alla fine Sule suggerisce a Penzo nell’area piccola, il portiere esce e la biancorossa appoggia sul secondo palo dove Basso è libera di appoggiare a rete con il portiere battuto!

Al 34’ della ripresa da segnalare il bel filtrante alle spalle della difesa di Cattuzzo per Sule, che triangola con la compagna, e la conclusione va a lato di poco.

A 10’ dalla fine cross di Bauce per Basso che al limite dell’area stoppa e appoggia per Cattuzzo che, dalle retrovie, prova un pallonetto da fuori area sul secondo palo. Anche in questo caso palla fuori di poco.

Cinque minuti dopo azione impressionante del Vicenza che dopo una ventina di passaggi e disimpegni inizia a spingere in avanti: Missiaggia triangola con Marchiori, il capitano poi fa filtrare una palla a Penzo che “danza” sul pallone, salta il difensore ed a tu per tu col portiere ma non riesce ad angolare il tiro. Parata.

Il terzo gol che suggella la vittoria del Vicenza Calcio arriva a due minuti dalla fine: lancio lungo dalla difesa di Battilana a cercare Bauce, l’ala biancorossa porta palla in area, finta il tiro e poi appoggia a Marchiori che a portiere battuto infila la porta. E’ il 3-0.

Dopo un inizio difficile e poco convincente per le ragazze di Moreno Dalla Pozza, ora le biancorosse con la vittoria di Padova hanno ritrovato il gioco, la compattezza e la determinazione necessaria per vincere!

TABELLINO - Padova Femminile - Vicenza Calcio Femminile, 0-3 (0-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 19 Schiavo (dal 87’ 18 Maddalena), 2 Gobbato, 4 Missiaggia (c), 6 Battilana, 16 Sule (dal 81’ 10 Marchiori), 8 Cattuzzo, 9 Basso (dal 89’ 20 Plechero), 5 Penzo, 7 Montemezzo (dal 66’ 14 Bauce)

IN PANCHINA: 12 Dalla Via, 15 Pegoraro, 11 Dal Bianco, 20 Plechero, 13 Cecchinato, 17 Lugato, 18 Maddalena, 14 Bauce, 10 Marchiori

ALLENATORE: Dalla Pozza Moreno

PADOVA FEMMINILE: 1 Polonio, 3 Servetto, 4 Fabbruccio (c) (dal 70’ 13 Ranzato), 7 Gallinaro, 9 Biasiolo, 10 Costantini, 17 Balestro, 20 Donà (dal 61’ 11 Carli), 27 Lovato (da int. 24 Spinelli), 29 Michelon (dal 61’ 8 Dal Fra)

IN PANCHINA: 8 Dal Fra, 11 Carli, 12 Rolfini, 13 Ranzato, 15 Rizzioli, 16 Callegaro, 19 Taverna, 24 Spinelli, 73 Martello

ALLENATORE: Montresor Marco

ARBITRO: Poggi Francesco (Forlì). Assistenti: Salvi N., Santoruvo E. (Padova).

RETI: 47’ Cattuzzo (V); 59’ Basso (V); 88’ Marchiori (V).

Recupero: 1’; 3’.