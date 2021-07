Lr Vicenza dà il benvenuto a Riccardo Brosco

Riccardo Brosco entra a far parte della rosa del Lr Vicenza. Il difensore classe 91 ha sottoscritto un contratto che lo lega alla società berica sino al 30 giugno 2023.

Nelle ultime tre stagioni all’Ascoli è sceso in campo in 95 occasioni tra campionato di Serie B e Coppa Italia, siglando 8 reti.

Vanta in totale 322 presenze in Serie B condite da 18 reti, grazie anche alle esperienze con Carpi, Latina, Ternana, Pescara e Triestina.