L.R. Vicenza in campo nel ricordo di Morosini

Una settimana segnata dalla commozione per il nono anniversario della scomparsa di Piermario Morosini. Un biancorosso amato dai tifosi per le straordinarie qualità umane, un ragazzo disponibile e sorridente, una vita spezzata troppo presto.



Per onorare il suo ricordo, in occasione della gara Lr Vicenza-Lecce in programma sabato 17 aprile, i biancorossi entreranno in campo con una t-shirt raffigurante l’immagine di Piermario e la significativa scritta “sempre con noi”.



Ogni maglia verrà poi autografata dal giocatore che l’ha indossata e donata all’Associazione Morosini che le metterà all’asta. L’Associazione che porta il suo nome, è impegnata nel diffondere nelle società sportive, nelle scuole e nel sociale l’importanza della prevenzione contro i rischi generati da problemi cardiaci, oltre al finanziamento di corsi di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), con l’insegnamento delle pratiche di rianimazione cardio-polmonare e dell’utilizzo del defibrillatore”.