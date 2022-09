Calcio, Eccellenza: Eurocassola rimonta il Mestrino Rubano (2-1) ed è prima del girone A

Un match caratterizzato da due autogol e da un guizzo finale del cassolese Parise che determina la vittoria per 2-1. Quarta giornata di campionato di Eccellenza Girone A con Eurocassola che si ritrova in casa i padovani del Mestrino Rubano allenati dal vicentino Massimo Bernardi. Gli uomini di mister Fabbian vanno sotto di un gol al 16' per una sfortunatissima deviazione in area di Lando sul colpo di testa dell'avversario Telesi. Dieci minuti dopo però si arriva al pari anche in questo caso con l'autogol di Meneghello. Il primo tempo si chiude sul 1-1.

Gara molto vivace anche nella ripresa fino al 32' quando viene espulso Lebran dell'Union Eurocassola, e la squadra resta in 10. A determinare il risutlato il gol al 40' di Parise su assist di Murataj. E' il 2-1 che permette all'Eurocassola la vittoria e di essere ancora in testa alla classifica a pari merico con l'Ambrosiana.