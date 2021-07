Il calendario di B e l'oracolo di Cassino

Inizio il 28 agosto e fine delle ostilità il 6 maggio. In casa Lane si parte con la trasferta a Cittadella, che resta l’unica straregionale, visto che l’Hellas e il neopromosso Venezia frequenteranno i quartieri alti, il Padova schiumerà rabbia ancora in C e il Chievo è stato addirittura depennato dal tabellone. Due periodi di fuoco. Il primo, in ottobre, prevede Reggina e Monza in casa e poi trasferte a Terni e Parma. Il secondo, a novembre, con Brescia, Benevento e Como al Menti, inframmezzate dalle spedizioni a Crotone, Perugia e Lecce. Si gioca regolarmente sia a Pasquetta che il 25 aprile. La sosta per le feste di fine anno andrà dal 30 dicembra al 14 gennaio, mentre sono previste partite infrasettimanali il 21 settembre (martedi), il 28 ottobre (giovedì), il 30 novembre (martedì), il 1 marzo (martedì), il 15 marzo (martedì) e infine il 5 aprile (martedì).

Dopo un anno intero a porte chiuse gli stadi si riaprono ai tifosi anche se solo parzialmente. Gli spettatori saranno infatti ammessi (muniti di green pass) in ragione del 50% della capienza ufficiale (se la regione è in zona bianca) e non oltre le 2.500 unità in caso di zona gialla. Impianti off limits, invece, se scatta la zona rossa. Manca nel prospetto la 20° squadra che prenderà il posto degli esclusi clivensi, contrassegnata per il momento con una X (ma sarà presumibilmente il Cosenza).

Ecco il commento alla notizia del DG biancorosso Paolo Bedin: “E’ un bell’iniziare, con una società amica che stimiamo. Il calendario? E’ una frase fatta, dobbiamo incontrarle tutte, ma partiamo da 20 minuti di trasferta, che non fa male".

Per concludere, sottolineamo le doti divinatorie di Mimmo Di Carlo. Nel gruppo berico si era scommesso su chi sarebbe stato il primo avversario del Lanerossi in campionato e il mister aveva previsto proprio la società castellana. Se nella gestione delle partite il nostro timoniere sarà così lungimirante come in questo vaticinio, le squadre avversarie faranno bene a preoccuparsi. Il Vicenza sarà l’outsider di questa stagione?