Brocchi promette lotta al coltello

Il tecnico biancorosso ha esordito col dire che dopo una batosta come quella rimediata con la Ternana, forse è meglio tornare in campo subito. La squadra non gli pare presa dallo sconforto e quindi conta di provare a superare in fretta il momento negativo. Di veramente negativo, ha aggiunto, ci sono il risultato e la classifica, in quanto anche nella sconfitta non è stato tutto da buttare: fino al palo di Ranocchia la squadra ha giocato bene e anche sul 2-0 si poteva raddrizzare la gara. Ottimista o pessimista per domani?, gli è stato chiesto. La risposta è stata: “Io caratterialmente sono stato sempre un positivo, uno che non molla mai. E’ nelle difficoltà che gli uomini devono reagire. I giocatori dovranno essere determinati e attenti, perché il mister può dare le indicazioni ma non ha la bacchetta magica. Anche coi brianzoli dovrò affrontare qualche scelta obbligata ma non chiedo nulla ai tifosi. Ho già chiesto loro scusa dopo la prova al Liberati. Hanno diritto di esprimere il loro malcontento ma spero ugualmente che ci diano una mano. Ai ragazzi in campo, io come il nostro pubblico, chiediamo fatti e non parole. L’aspetto tattico più importante sarà un miglioramento nel tenere la palla. E’ inutile averla tra i piedi se poi sbagliamo subito l’appoggio”. Il Monza? “Il Monza è forte, molti di loro li conosco bene avendoli allenati. E’ un organico di primordine e proprio per questo noi dovremo affrontarli col coltello tra i denti. Sperando anche di avere anche un po’ di buona sorte. Non voglio cercare alibi nella sfortuna, ma è evidente che il Fato son qui non ci è stato propizio. Avremmo potuto avere almeno 2/3 punti in più, ma non serve a nulla recriminare. Chissà, forse un avversario così forte è quel che ci vuole in questo momento, dovrebbe caricarci di motivazioni.” Anticipazioni sulla formazione? “Potrebbe essere il momento di Ierardi. Vedremo…”