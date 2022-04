Due ruggiti della leonessa...povero gatto

Vicenza mai in partita al Rigamonti. Primo tempo dominato dalle rondinelle che vanno sul doppio vantaggio e nella ripresa si limitano a controllare un Lane floscio e confusionario. Due passi indietro rispetto alle precedenti esibizioni e un pessimo viatico per la gara di mercoledì al Menti contro il Crotone. Andando sui singoli, nessuna sufficienza tra i biancorossi e qualche solenne bocciatura per i vari Dalmonte, Boli e soprattutto per l’ineffabile Da Cruz, uno che ti sembra sempre in campo per caso a giocare una partita che non sente sua.

LE PAGELLINE

GRANDI 5/6: al 3’ si oppone alla conclusione di Moreo. Non ha colpe particolari sul primo gol che è più che altro un pasticcio difensivo. Forse poteva uscire, forse no. Buoni alcuni interventi aerei, che non sono esattamente il suo forte.

MAGGIO 5,5: segue ottimamente la ripartenza iniziale del Vicenza, con uno scatto degno dei tempi verdi. Peccato che non gli diano la palla che poteva valere lo 0-1. Sulla corsia di destra alterna cose discrete a qualche disattenzione di troppo. Sta crescendo di condizione.

DE MAIO 5-: sull’angolo di Pajac si fa uccellare di testa da Moreo, che svetta con perfetta scelta di tempo e porta avanti i padroni di casa. Sostanzialmente è l’unico grosso sbaglio della partita, ma è così decisivo da condizionare tutta la gara. E’ il gol che mette in ginocchio un Lane già di per sé farlocco.

BROSCO 5+: al 43’ si oppone al tiro dal limite di Moreo: fallo da rigore non evidentissimo ma fotografato purtroppo dal VAR. Dal dischetto arriva il 2-0. Anche per lui non restano annotati errori rilevanti ma quel braccio galeotto ammazza una partita già moribonda.

BRUSCAGIN 5,5: passa attraverso la gara senza lasciare segni sul taccuino. L’allenatore si ostina a farlo giocare sulla parte rovescia ma non basta a spiegare una gara anonima e senza coraggio. Sulle fasce i bresciani massacrano gli ospiti, entrando come una lama rovente nel burro.

(CRECCO) n.g.

BIKEL 5: assist intelligente per Meggiorini al 66’. Come al solito va promosso per dinamismo e gana di combattimento. Il piede però è talmente ruvido che costella la sua prestazione di errori di misura e passaggi sbagliati. E in un centrocampo a due, sempre in affanno e troppo ripiegato sulla difesa, diventa quasi una condanna alla sofferenza continua.

CAVION 5: al 27 si oppone con la caviglia alla botta a colpo sicuro di Ayè: gol salvato. Alla mezzora si fa ammonire per fermare Bisoli. Non è in giornata e il Vicenza non può permettersi di prescindere dal suo talento. La battaglia di centrocampo è stravinta dagli uomini di Corini.

(ZONTA) 5/6: ottimo assist per Meggiorini. Prova a dare un po’ di elettricità al timidissimo tentativo del Lane di far male alla Leonessa, ma non riesce a ripetere il miracolo dell’Ascoli.

BOLI 4,5: né carne né pesce. Per provarci ci prova, ma interdire non è il suo mestiere e fare il guastatore non gli si addice. Resta da chiedersi secondo che criterio gli algoritmi di Vallone abbiano puntato su di lui per far splendere la trequarti campo di Brocchi. In campo nessuno si accorge di lui.

(MEGGIORINI) 5/6: al 53’ gli arriva la palla buona su un traversone di Zonta e prova il tocco di giustezza. Purtroppo mette la palla altissima e non è un errore da lui… Interessante il cross al 65’ per Diaw ma la girata del bomber è da dimenticare. Buon invito per Ranocchia al 75’. All’88’ prova la botta da lontano ma è troppo centrale. L’erroraccio condiziona il giudizio su di lui, ma certo si dà un gran da fare.

DA CRUZ 4: bisognerebbe essere nella testa di Brocchi per capire l’arcano mistero che sta dietro alla maglia da titolare che il mister gli ha incollato sulla pelle. Abulico, timido, lento, avulso dalla partita. L’hanno preso come guastatore delle difese, ma in effetti l’unica cosa che riesce a guastare sono i delicatissimi organi riproduttivi dei tifosi. Per la serie: quando c’è talento ma manca tutto il resto.

(GIACOMELLI) 5/6: non combina granchè ma dopo il suo ingresso la squadra si fa un pelino migliore. E’ già qualcosa, in un pomeriggio da depressione pura.

DALMONTE 4,5: in occasione dell’azione più bella del Vicenza serve Diaw e trascura il meglio piazzato Maggio che arriva alla sua destra. Errore di valutazione. Ci si aspetta tanto da un giocatore che in passato è stato spesso decisivo. Ultimamente però è un peso sulla schiena di un gruppo già alle prese con tante magagne.

(RANOCCHIA) 5,5: buon traversone diretto a Meggio, intercettato dalla difesa. Al 75’ cerca di imbeccare Zonta ma non ne esce nulla. Dal suo ingresso in campo ci si aspettava di più, ma è appena rientrato dall’infortunio.

DIAW 5: al 15’ l’occasione che poteva cambiare la partita: il Lane azzecca un ottimo contropiede e si presenta in area in 3 contro 1. Davide riceve un ghiotto assist ma litiga col pallone, inciampa e cade a terra perdendo la più grossa delle opportunità. Al 30’ va in gol ma è in offside di un metro abbondante. Conclude ancora al 38’ ma anche stavolta è in fuorigioco. Tanto lodevole fumo e poco arrosto e la chance colossale gettata al vento. Bocciato.

Mister BROCCHI 5: ci sono tante scelte incomprensibili: da Bruscagin rovescio alle scelte sui trequartisti. Ma la condanna peggiore per l’allenatore viene da una squadra che si lascia prendere a sberloni per 90’ e mai, dico mai, dà l’impressione di poter rimettere in gioco la partita. Anche sul piano caratteriale ci sarebbe molto da dire: il Brescia vince non solo perché ha più qualità (e fin qui passi) ma perché mette in campo una grinta, una mobilità e un equilibrio che i biancorossi non hanno. In un campionato qualsiasi (non questo strano torneo a chi fa peggio) i suoi sarebbero già condannati dalla matematica, viste le 20 sconfitte sin qui collezionate. Ma nonostante tutto può ancora giocarsela, se capisce dove mettere le mani…