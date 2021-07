Beffato il Brescia, Proia è del Vicenza

Dopo i recenti arrivi di Crecco (centrocampista di sinistra) e Calderoni (terzino sinistro), si accasa in biancorosso un altro centrocampista, ma stavolta un vero top player. Si tratta del 25enne Federico Proia, proveniente dal Cittadella, dove ha giocato 86 partite segnando 16 reti. Pobabilmente decisivo nell’affare il fatto che il giocatore conosce già la famiglia Rosso avendo militato nel Bassano, agli ordini di Giovanni Colella, nella stagione 2017/18. Non è ancora stato comunicato l’importo versato dal Vicenza, ma si sa che la società granata trattava il giocatore solo per contanti e che la dirigenza l’ha soffiato sul filo di lana al Brescia. Si tratta di un giocatore poliedrico, perché può agire davanti alla difesa come mediano, oppure sfruttare le sue caratteristiche offensive come mezzala abile nell’andare tra le linee e concludere a rete. Può quindi diventare un alter ego di Rigoni oppure essere sfruttato tra Giacomelli e Dalmonte. Proia è già arrivato a Vicenza oggi, dove è stato sottoposto ai primi controlli, che si concluderanno domani con altre visite a Padova. Ultimato il programma, raggiungerà i compagni ad Asiago per la preparazione estiva.