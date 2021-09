Famila Schio, venerdì 24 settembre la presentazione ufficiale del roster 2021-2022

La Wuber Famila Schio si presenterà ufficialmente ai propri tifosi venerdì 24 settembre alle ore 19 al PalaRomare. Lo comunica in una nota ufficiale il club scledense. La squadra in realtà è già al lavoro da tempo, dal 9 agosto, ed i tifosi hanno già avuto modo di vederla squadra all'opera. Basti pensare alla bella vittoria di ieri sera contro Valencia in Eurolega e all'impegno, decisivo, di oggi, mercoledì 22 conto le francesi del Tango Bourges Basket.

Ma la società è comunque desiderosa di presentarsi ufficialmente alla "orange nation" e quindi al termine della bolla di Eurolega arriva l'evento. L'invito per i tifosi e gli appassionati, come detto, è per venerdì 24 settembre, a cavallo tra gli impegni europei e la Supercoppa Italiana del 27 e 28 settembre. Per l'occasione il PalaRomare si vestirà a festa per accogliere giocatrici e staff che questa stagione lotteranno in Italia e in Europa con i colori della Famila Wuber Schio.

La serata di festa sarà condotta da Sara Pinna, volto noto dello sport di TVA Vicenza, e sarà accompagnata dalla musica del DJ scledense Luciano Gaggia. L’ingresso al palazzetto, con capienza inevitabilmete ridotta per le norme vigenti anti covid, sarà consentito solo alle persone munite di Green Pass e con una temperatura corporea rilevata inferiore ai 37,5°C.

Durante la permanenza all’interno del PalaRomare obbligatorio l'uso della mascherina ed il distanziamento sociale.