Basket serie B, Virtus Padova - Civitus Allianz Vicenza 70 a 77

Grande vittoria per i biancorossi che espugnano l'ostico campo di Rubano

Grande vittoria per la Civitus Allianz Vicenza che espugna il campo di Rubano e infligge la seconda sconfitta in campionato ai cugini della Virtus Padova.

Per i biancorossi una partita giocata a grandi livelli sin dalla palla due. Gli ospiti, hanno messo il muso davanti e non si sono più voltati gestendo la reazione di Padova. Grande soprattutto la prestazione difensiva di Mazzucchelli e compagni che alla sirena possono esultare e segnare altri due punti in classifica.

Antenore Energia Virtus Padova - Civitus Allianz Vicenza 70-77 (17-22, 15-13, 16-21, 22-21)

Antenore Energia Virtus Padova: Francesco De nicolao 15 (6/9, 1/3), Michele Ferrari 12 (6/9, 0/2), Marco Lusvarghi 12 (4/10, 0/0), Pietro Bocconcelli 8 (3/7, 0/1), Federico Schiavon 8 (1/2, 2/5), Carlo Balducci 6 (1/2, 1/3), Isacco Lovisotto 5 (1/1, 1/3), Leonardo Marangon 2 (1/4, 0/1), Giacomo Cecchinato 2 (1/2, 0/0), Nicolo' Pellicano 0 (0/0, 0/1), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Marco Lusvarghi 8) - Assist: 12 (Francesco De nicolao, Federico Schiavon 3)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Mazzucchelli 19 (2/5, 3/6), Raphael Chiti 17 (4/6, 3/4), Nicola Bastone 12 (1/4, 1/3), Alessandro Cecchetti 10 (3/8, 0/0), Fabio Sebastianelli 9 (3/3, 0/3), Fabrizio Piccone 6 (3/4, 0/0), Marcello Piccoli 4 (2/5, 0/2), Piergiacomo Rigon 0 (0/1, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Andrea Petracca 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Alessandro Cecchetti 8) - Assist: 8 (Fabrizio Piccone 3)