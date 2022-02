Serie B: Grande vittoria per l'Allianz Vicenza nel derby con San Vendemiano

Non sono mai banali le sfide tra Pallacanestro Vicenza e Rucker Sanve e non lo è stato nemmeno questo derby, vinto dalla Civitus Allianz al termine di una partita combattuta da due squadre ben allenate e che volevano entrambe portare a casa il risultato. I biancorossi vincono al termine di una sfida in cui, contro un avversario più quotato, hanno condotto per tutta la partita, arrivando ad avere anche 26 punti di vantaggio, prima di subire la rimonta ospite, cui sono riusciti a resistere grazie alla grande intensità difensiva e ad alcuni canestri pesantissimi arrivati nelle battute conclusive dell’incontro.

Top scorer capitan Bastone, che chiude il match con la sua prima doppia doppia in biancorosso (17+10); doppia cifra anche per Piccone (13) e Sebastianelli (10), con un Petracca eroico in difesa, pure lui ad un passo dalla doppia doppia (9+10).

Civitus Allianz Vicenza - Rucker Belcorvo San Vendemiano 70-63 (20-9, 23-16, 18-19, 9-19)

Civitus Allianz Vicenza: Nicola Bastone 17 (4/6, 2/4), Fabrizio Piccone 13 (2/4, 2/5), Fabio Sebastianelli 10 (3/3, 1/5), Andrea Petracca 9 (2/2, 1/4), Andrea Mazzucchelli 8 (1/6, 1/5), Alessandro Cecchetti 6 (3/10, 0/0), Raphael Chiti 5 (1/2, 1/5), Luca Digno 2 (1/1, 0/3), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 39 6 + 33 (Nicola Bastone, Andrea Petracca 10) - Assist: 13 (Andrea Mazzucchelli 6)

Rucker Belcorvo San Vendemiano: Giacomo Sanguinetti 13 (5/6, 0/13), Alessandro Azzaro 12 (3/5, 0/1), Matteo Nicoli 9 (3/7, 1/4), Noah Giacchè 6 (0/2, 1/2), Andrea Zocca 6 (3/5, 0/1), Giacomo Baldini 6 (0/1, 2/5), Patrizio Verri 4 (1/3, 0/6), Jacopo Vedovato 4 (2/3, 0/0), Tommaso Gatto 3 (1/6, 0/1), Marco Borsetto 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ballaben 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 45 14 + 31 (Tommaso Gatto 14) - Assist: 7 (Giacomo Sanguinetti, Tommaso Gatto 2)