Serie B: La Civitus Allianz Vicenza perde a Bernareggio. Prima sconfitta del 2022

Brutta sconfitta per la Civitus Allianz Vicenza che cade sul campo della Lissone Interni Bernareggio.

Partita che si complica per i biancorossi già nel primo quarto, quando i padroni di casa trovano la via del canestro con grande facilità mettendo a referto ben 29 punti.

Dopo la falsa partenza Vicenza registra attacco e difesa e prova a ricucire lo svantaggio, ma i padroni di casa riescono sempre a bloccare il tentativo di rimonta dei veneti.

Finisce 82 a 77 per Bernareggio che porta a casa due punti importantissimi per continuare a sperare nella salvezza. Per L'Allianz una sconfitta che brucia, arrivata soprattutto grazie ad un primo quarto difensivo pessimo e alla grande verve offensiva dei padroni di casa.

Si interrompe cosi la striscia di vittorie dei biancorossi nel nuovo anno.

Lissone Interni Bernareggio - Civitus Allianz Vicenza 82-77 (29-21, 19-19, 13-14, 21-23)

Lissone Interni Bernareggio: Daniele Quartieri 21 (3/4, 2/5), Patrick Gatti 16 (4/6, 2/5), Manuel Di meco 14 (4/6, 2/2), Carlo Cappelletti 8 (2/5, 1/3), Tommaso Lanzi 8 (1/2, 2/2), Gian paolo Almansi 7 (1/2, 1/5), Tommaso Ingrosso 4 (2/6, 0/2), Abba adam Adamu 2 (1/2, 0/0), Andrea Marra 2 (1/1, 0/0), Diaw Issa 0 (0/0, 0/0), Flavio Pirola 0 (0/0, 0/0), Massimo Giorgetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 34 5 + 29 (Patrick Gatti 8) - Assist: 19 (Carlo Cappelletti, Tommaso Lanzi 5)

Civitus Allianz Vicenza: Alessandro Cecchetti 17 (8/14, 0/0), Andrea Mazzucchelli 15 (3/8, 2/3), Fabrizio Piccone 13 (1/5, 2/7), Marcello Piccoli 13 (5/6, 1/2), Nicola Bastone 12 (3/6, 1/2), Fabio Sebastianelli 7 (1/3, 1/2), Andrea Petracca 0 (0/2, 0/3), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Piergiacomo Rigon 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 26 5 + 21 (Marcello Piccoli 7) - Assist: 21 (Andrea Mazzucchelli 10)