Tris di fuoco per Vicenza: si parte a Mestre, poi Virtus e Brianza al palaGoldoni.Petrucci: “vogliamo lo spareggio per la B1”

L’ultima settimana di regular season vedrà la Civitus Allianz Vicenza impegnata in tre sfide contro tre delle migliori squadre di questo campionato. Si parte domenica alle ore 18 al PalaVega di Mestre, casa della seconda in classifica Gemini che in settimana ha raggiunto l’accordo con la Reyer per l’utilizzo del Palasport Taliercio nei playoff di Serie B, ai quali è già qualificata. La squadra di Ciocca ha rallentato un po’ la corsa nelle ultime partite dopo aver battuto la capolista Orzinuovi: è reduce infatti da due sconfitte consecutive, in casa di un punto contro Bergamo e sul campo del Petrarca Padova, perdendo così l’occasione di chiudere al primo posto il campionato.

Mercoledì 3 maggio alle 20.30 andrà in scena invece al palaGoldoni il classico derby con i cugini della Virtus Antenore Padova, ancora in corsa per un posto ai playoff. Quinta in classifica a pari merito con i padovani c’è l’altra avversaria per i ragazzi di Cilio, quel Brianza che con i suoi giovani è la sorpresa stagionale: la Lissone arriverà a Vicenza il 7 maggio alle ore 18 per chiudere il campionato e un trittico di fuoco.

In casa biancorossa a parlare è Nicolò Petrucci, ex di turno contro Mestre e il giocatore più esperto del roster dopo gli infortuni che hanno messo fuori Cernivani e Campiello:

“Io fisicamente mi sento molto bene, con Mestre sarà una partita come tante, rivedrò un po’ di amici ed ex compagni: è una squadra molto solida e unita che punta a arrivare fino in fondo, però noi andremo lì con tutte le nostre forze per cercare di metterli in difficoltà”.

“Abbiamo tre partite molto ravvicinate – aggiunge – che ci diranno tanto sul nostro futuro, senza guardare la classica e gli accoppiamenti vincendone una o due avremo la possibilità di giocarci lo spareggio per la B1”.