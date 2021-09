Supercoppa di serie B: sabato 11 settembre torna il pubblico al palasport di Vicenza

Sabato inizia la Supercoppa della Pallacanestro Vicenza 2012. Alle 18, in via Carlo Goldoni, arriverà la Virtus Lumezzane per la sfida che darà il via alla competizione per la squadra vicentina allenata da Cesare Ciocca. Non solo vi sarà l’esordio della squadra in una competizione ufficiale (l’anno scorso venne raggiunta la semifinale), ma vi sarà anche e soprattutto l’apertura delle porte al pubblico! Per la prima volta, da un anno a questa parte, i tifosi potranno presentarsi al Palazzetto dello Sport Città di Vicenza e assistere regolarmente alla partita. La capienza sarà ridotta ad un terzo del totale, pari circa a 600 posti disponibili. Il costo dei biglietti sarà di cinque euro per tutte le categorie: entreranno gratuitamente solo i ragazzi al di sotto dei 14 anni e i tesserati della Pallacanestro Vicenza. Obbligatorio il green pass.