Supercoppa, oggi semifinale Schio-Ragusa: il commento dell'assistant coach Fontana

La Wuber Famila Schio freschissima vincitrice del girone C di qualificazione all’Eurolega ospita da oggi al PalaRomare la Final Four di Supercoppa Italiana “Famila Cup”. Lunedì 27 e martedì 28 settembre Venezia, Bologna, Schio e Ragusa si contendono il primo trofeo della stagione. Si parte alle 17.15 con la sfida tra Reyer e Virtus mentre alle 20.15 le orange sfideranno Ragusa, rivale costante delle ultime competizioni.

Come detto nei giorni scorsi la Famila ha coronato, alla grande, la prima fase della propria stagiona staccando il biglietto per la Regular Season della massima competizione europea per clube nel doppio confronto con Valencia, detentrice dell’Eurocup e Bourges presenza costante degli ultimi venti anni nell'Eurolega.

Ad analizzare l'impresa ci ha pensato nel video che segue l’assistant coach scledense Alessandro Fontana: “Vincere il gruppo di Eurolega ci ha dato grandissimo morale e ci permette di recuperare al meglio le energie per questo impegno di Supercoppa Italiana".

Sottolinenado poi che: "La solidità difensiva dimostrata fin qui ci sta consentendo di affrontare al meglio i momenti negativi in attacco, e questo sarà molto utile nella prima fase di stagione: soprattutto adesso che ci manca una giocatrice importante come Mestdagh”.

La guardia belga, infatti, rimasta ai box per i match di Eurolega sarà costretta a saltare anche la Supercoppa. Lo stiramento all’adduttore patito in allenamento la settimana scorsa si sta rivelando più complesso del previsto e coach Dikaioulakos la vuole al meglio per l'opening day della Serie A.

Passando al match di stasera da segnalare che le avversarie di giornata hanno mantenuto il nucleo storico del roster innestando in un complesso già collaudato Asia Taylor, Milica Popovic, Samantha Ostarello e Marie Ruzickova che però con l'arrivo di Kuier e Hebard dalla WNBA lascerà il club.

“Ragusa ama giocare in campo aperto - sottolinea Fontana - e vive di situazioni dove poter esaltare le caratteristiche delle sue giocatrici. Al momento manca di fisicità sotto canestro ma dovremo essere brave a portare loro sul nostro piano di gioco e non doverci adattare noi troppo. Affronteremo al meglio questa sfida perché la Passalacqua è un avversario da rispettare sempre”.

Le probabili formazioni di Famila Wuber Schio-Passalacqua Ragusa

Famila Wuber Schio: Del Pero, Sottana, Gruda, Verona, Crippa, Grigalauskyte, Andrè, Dotto, Keys, Laksa

Passalacqua Ragusa: Romeo, Consolini, Kacerik, Tagliamento, Bucchieri, Ruzickova, Taylor, Ostarello, Popovic, Sammartino