Supercoppa, calendario ed informazioni per acquistare biglietti ed abbonamenti della Final Four di Schio

Modalità e prezzi di biglietti ed abbonamenti per assistere alle gare di Supercoppa “Famila Cup” in programma il 27 e 28 settembre al PalaRomare di Schio

Dalle ore 18:00 di oggi, sabato 25 settembre, è possibile acquistare sul portale vivaticket.it e sul sito ufficiale della Famila Schio i biglietti e gli abbonamenti per assistere alle gare di Supercoppa italiana “Famila Cup” in programma il 27 ed il 28 settembre al PalaRomare di Schio.

Questi i prezzi dei biglietti singoli, quelli validi per una sola partita e i mini abbonamenti validi per tutte e tre le gare.

Partita singola:

Sedili gialli Interi: 12 euro, ridotti under 18 e over 65 6 euro. Sedili rossi Interi: 10 euro, ridotti under 18 e over 65 5 euro

Abbonamenti:

Sedili gialli Interi: 20 euro, ridotti under 18 e over 65 10 euro. Sedili rossi Interi: 15 euro, ridotti under 18 e over 65 8 euro

La Familia Schio informa in una nota di stampa che le persone affette da disabilità possono richiedere l'accredito per l’ingresso alle partite. La modalità di richiesta è quella dell'invio di una mail almeno 24 ore prima della gara all'indirizzo: biglietteria@familabasket.it.

Da segnalare che il 27 ed il 28 settembre sarà aperta la biglietteria del PalaRomare per l’acquisto di biglietti e abbonamenti. Ma considerando la capienza ridotta a causa della normative anti-Covid19 è consigliabile acquistare i biglietti online.

Ricordiamo, infine, che l’ingresso al PalaRomare, come accennato con capienza ridotta, è consentito solo alle persone munite di Green Pass e con una temperatura corporea rilevata inferiore ai 37,5°C. Per gli under 12 il Green Pass non è richiesto. Durante la permanenza nel palasport sono obbligatori mascherina e distanziamento sociale.

Il Programma completo della Supercoppa “Famila Cup”

Lunedì 27 settembre

ore 17.30: Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna

ore 20.15: Famila Wuber Schio – Passalacqua Ragusa

Martedì 28 settembre