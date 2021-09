Supercoppa femminile, la Famila Schio affonda Ragusa: è finale con la Reyer Venezia

E' una partita, quasi, senza storia quella che si è giocata al PalaRomare di Schio e valida come semifinale della Supercoppa di basket femminile di Serie A1. Di fronte le padrone di casa, la Wuber Famila e la storica rivale delle ultime stagioni, la Passalacqua Ragusa.

Finisce bene, benissimo, per le scledensi che conquistano la finale del torneo. Finisce male, malissimo, per le siciliane che subiscono un passivo di 42 punti. La partita. Schio, reduce dalla doppia vittoria con Valencia e Bourges, che le è valsa la qualificazione alla Regular Season di Eurolega parte subito forte ed al termine del primo quarto piazza un solco di +9 con le ospiti.

Nel secondo quarto Ragusa tiene botta, arrivando, a cavallo del quinto minuto di gioco, fino ad un distacco minimo di -6 punti. La frazione ed il primo tempo fanno registrare un punteggio finale di 46-38.

Ma al ritorno dalla pausa Schio dilaga. Sono i colpi della Sottana e della Grigalauskyte a fare la differenza e ad allargare il divario tra la formazione guidata da Dikaioulakos e quella guidata da Recupido, fino ai 18 punti di fine frazione.

Nell'ultimo quarto la Famila rompe gli argini e dilaga. La Passalacqua Ragusa nei dieci minuti finali mette a segno solo 4 punti mentre le orange ne ben piazzano 28. Finisce con un clamoroso, per questo livello di gioco, 99-57.

Quanto alle prove delle singole da segnalare quella di Monika Grigalauskyte che va in doppia doppia, 19 punti e 12 rimbalzi e di Giorgia Sottana che chiude il tabellino con 18 punti frutto di un micidiale 5 su 6 dal campo e 2 su 3 da ter. Molto bene anche la Laksa che chiude il referto in doppia cifra. Per Ragusa le ultime ad arrendersi sono la Romeo, 15 punti e 5 rimbalzi e la Tagliamento 11 punti e 4 rimbalzi uscita ad 1:01 dalla fine del match per falli.

Domani l'atto finale della competizione. Alle 20.00 al PalaRomare Schio e Venezia alzeranno la palla a due per la riedizione dell'ultima finale sia del Campionato che della Supercoppa. Per ora il bilancio è di 2-0 per Venezia ma Schio ha davvero tutto per cambiare l'inerzia del confronto.

Il tabellino ufficiale di Famila Wuber Schio-Passalacqua Ragusa 99 - 57 (25-16, 46-38, 71-53, 99-57)

Famila Wuber Schio: Del Pero 5 (0/1, 1/2), Sottana 18 (5/6, 2/3), Gruda 6 (3/3 da 2), Verona 8 (4/6, 0/1), Crippa 8 (1/2, 2/3), Grigalauskyte 19 (6/12, 1/1), Andrè 8 (4/8 da 2), Dotto 6 (3/3, 0/1), Keys 9 (3/6, 1/1), Laksa 12 (3/6, 2/5) Allenatore: Dikaioulakos

Tiri da 2: 32/53 - Tiri da 3: 9/17 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 46 12+34 (Grigalauskyte 12) - Assist: 27 (Verona 8) - Palle Recuperate: 13 (Verona 4) - Palle Perse: 11 (Verona 3)

Passalacqua Ragusa: Romeo 15 (3/3, 2/9), Consolini 3 (1/6, 0/2), Tumeo, Sammartino, Kacerik 3 (1/4 da 3), Tagliamento 11 (1/5, 3/7), Chessari, Bucchieri, Ruzickova 6 (3/6, 0/1), Taylor 19 (7/16, 0/2) Allenatore: Recupido

Tiri da 2: 15/40 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 35 14+21 (Taylor 11) - Assist: 13 (Consolini 3) - Palle Recuperate: 7 (Taylor 3) - Palle Perse: 17 (Romeo 4) - Cinque Falli: Tagliamento

Arbitri: Salustri V., Calella D., Forni M.