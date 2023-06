Wuber Famila Schio, messi a segno due grandissimi colpi di mercato

Prosegue senza sosta la campagna estiva di costruzione del Famila Wuber Schio edizione 2023-2024, campagna che ha già visto la conferma di Martina Crippa e l'arrivo di Robyn Parks da Campobasso. Nell'arco di 48 ore il club scledense annuncia l'arrivo di Arella Guirantes e Julia Reisingerova

La prima è stata la giocatrice rivelazione dei mondiali della scorsa estate, trascinando Porto Rico fino a degli storici quarti di finale grazie alla sua quasi tripla doppia contro il Canada (26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist).

Guirantes ha poi disputato una stagione eccellente con il DVTK di Miskolc, formazione al debutto in Eurolega che ha chiuso al sesto posto il gruppo B ma che è stata a lungo in corsa per l’accesso ai quarti di finale. Nel campionato ungherese Miskolc ha conquistato invece il terzo posto.

La guardia portoricana, classe 1997, ha chiuso con 14,7 punti, 7,5 rimbalzi e 4,9 assist dimostrando il proprio valore a 360 gradi: il suo high stagionale sono stati i 24 punti contro Mersin, ma la prestazione più clamorosa è arrivata contro le ex campionesse d’Europa di Sopron grazie a 23 punti, 16 rimbalzi e 7 assist.

Sicuramente non sarà semplice raccogliere la pesante eredità lasciata da Marina Mabrey ma Guirantes ha tutte le carte in regola per regalare grande spettacolo al pubblico orange grazie al suo talento e al suo agonismo. Con lei si chiude il pacchetto delle esterne orange per la stagione 2023-2024.

Completato il pacchetto delle guardie, il club è concentrato sul reparto lunghe.

Il primo volto nuovo arriva dalla Spagna, precisamente da Salamanca, e risponde al nome di Julia Reisingerova. Una giocatrice ben conosciuta a Schio perché affrontata spesso da avversaria con la maglia di Avenida appunto, ma soprattutto di Girona.

Il centro ceco, classe 1998, ha disputato un’Eurolega da 8,8 punti e 4,4 rimbalzi di media; cifre simili anche nel campionato spagnolo chiuso al secondo posto (sconfitta in finale da Valencia). Nelle due gare di stagione regolare contro il Beretta, Reisingerova ha sfoderato prestazioni da 13 punti e 10 rimbalzi all’andata, e 10 punti e 6 rimbalzi al ritorno.