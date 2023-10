Serie B: Vicenza cerca il riscatto a Lumezzane. Nel giorno del ricordo di Samuel Dias

La Civitus Allianz Vicenza cercherà di tornare al successo domenica in trasferta sul campo di Lumezzane, ripescato in B Nazionale. La sconfitta con Taranto, che per la prima volta volta in questa stagione aveva schierato la squadra al completo con il play Valentini ad orchestrare il gioco, ha lasciato i berici fermi ad una sola vittoria in classifica, in compagnia di altre quattro squadre. Dopo il debutto vincente nella prima giornata contro Faenza, sono arrivate una serie di prestazioni con larghi scarti subiti. Servirà una reazione d’orgoglio della formazione di Cilio, con un maggiore apporto degli elementi che hanno impreziosito il roster nel mercato estivo.

“Il campo di Lumezzane è veramente difficile e lo conosciamo bene – afferma Andrea Campiello – loro sono una buona squadra, ma sicuramente possiamo farcela: la cosa fondamentale è difendere, siamo troppo altalenanti, dobbiamo essere più costanti”. Il calendario non è stato benevolo con i biancorossi e anche stavolta il destino li metterà di fronte ad una sfida non semplice, soprattutto dal punto di vista mentale. Quella di domenica contro i bresciani sarà la prima partita dal 15 ottobre, giorno in cui ha perso la vita Samuel Dilas, pivot di 24 anni alla terza stagione in rossoblù.

“Sam ci manca tantissimo, ma siamo consapevoli che in un modo o nell’altro dobbiamo andare avanti e che dobbiamo onorare al meglio gli impegni soprattutto per lui – ha commentato a Bresciaoggi il capitano Daniele Mastrangelo – sarà strano, particolare, ma deve essere quel motivo in più che ci deve dare la grinta e la forza per portare a casa la vittoria e dedicargliela”. Mastrangelo ha promesso che dedicherà a Dilas anche un tatuaggio e sarà una domenica particolare per tutta la città di Lumezzane. Il sindaco Josehf Facchini, primo tifoso della squadra ha ricordato anch’egli Dilas: “Lasciare questa terra così giovane è qualcosa di troppo triste da concepire, non esisteranno mai le parole giuste di fronte a simili ingiustizie della vita”.

La squadra avversaria

I giocatori del confermato coach Saputo hanno quattro punti in classifica, ma con due partite da recuperare. In estate è avvenuta l’unione tra la società Olimpia Lumezzane e Virtus Lumezzane, anche per le giovanili, e il ripescaggio dopo la serie finale persa proprio contro Vicenza. Sono partiti Perez e Scanzi, ma sono arrivati Vecerina da Capo d’Orlando e Leone da Desio. Oltre a capitan Mastrangelo, importante la conferma del lungo Maresca sotto le plance. A guidare la squadra il play finlandese Niemi che ha viaggiato a 15 punti di media nelle prime due partite.

Info gara

La partita è in programma domenica 29 ottobre alle ore 18 al PalaLumenergia di Via Cefalonia a Lumezzane. Arbitri: Suriano e Turello di Torino. Ingresso 10 € e diretta video su LNP Pass