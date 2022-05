Serie B: La Civitus Allianz Vicenza cade a Monfalcone. Play-off ancora da conquistare

Nell’ultima trasferta della regular season, la Civitus Allianz Vicenza viene sorpresa da Monfalcone e battuta con il punteggio di 82-69. Un match, per certi versi, simile alla sconfitta di Pasqua subita a Jesolo, con i biancorossi sorpresi da un parzialone iniziale (18-0) e poi costretti a rincorrere la squadra di casa senza riuscire nell’intento.

Monfalcone, squadra in salute e a caccia dei play-off, ha mostrato i denti e Vicenza non è riuscita a rimontare, pur vincendo due parziali su quattro: costano delle basse percentuali ai liberi e una serata in cui la squadra non è apparsa al meglio, complici le troppe palle perse. Top scorer vicentino Chiti con 15, ora per avere la certezza dei play-off diventa fondamentale battere Olginate all’ultima giornata, tenendo presente che in settimana i friulani recupereranno contro Padova: solo a quel punto si capirà esattamente quale sarà il quadro prima degli ultimi 40′ di regular season.

In avvio, Vicenza viene sorpresa dalla grande foga e aggressività della Falconstar padrona di casa, che inizia segnando subito con Medizza. La Civitus Allianz, dal canto suo, fatica a trovare mezzi offensivi e in difesa non riesce, almeno inizialmente, ad aggiustarsi sull’attacco friulano. Ne consegue un parziale pesante di 18-0, con i padroni di casa che mandano a bersaglio quattro giocatori su cinque del quintetto. Dopo 7′ di anemia, Vicenza riesce a sbloccarsi con un canestro di Cecchetti e prova a rientrare sfruttando la vena offensiva di Chiti, ma chiude il primo quarto pesantemente in svantaggio 22-5.

A quel punto diventa un lungo inseguimento, con i biancorossi costretti a rimontare uno svantaggio pesante e Monfalcone che gestisce. Vicenza rientra fino a -8 prima dell’intervallo, con due triple di Sebastianelli e Digno che danno l’abbrivio per una piccola rimonta, con cui la Civitus Allianz si ritrova sotto 28-20. Purtroppo dura poco, perché i friulani ritrovano certezze in attacco e, giusto prima dell’intervallo, si riarrampicano fino a +14 con un canestro di Rezzano, che sigilla un primo tempo di chiara marca Monfalcone sul 44-30.

In avvio di ultimo quarto, il vantaggio della squadra di casa torna pure a 17 punti, quando Mazic segna da tre sul primo possesso della ripresa. Vicenza si spreme nel tentativo di rimonta, ma paga le veramente troppe palle perse (25 a fine partita) che le impediscono di rientrare a contatto nel match. Solo poco dopo la metà del quarto quarto i ragazzi di Ciocca riescono a rientrare nuovamente in singola cifra di svantaggio, quando Mazzucchelli mette a segno il jumper del -8 sul 72-64. Subito dopo però, Mazic si ripete dalla lunga distanza e chiude virtualmente la sfida, perché a questo punto i berici non ne hanno più per rientrare: finisce 82-69.

Una sconfitta, quindi, nell’ultima partita esterna della regular season: per i biancorossi andrà dimenticata in fretta, perché domenica 8 maggio, contro Olginate, ci si gioca il definitivo accesso ai play-off. Con una vittoria, Vicenza è certa di centrare un posto tra le prime otto, ma bisognerà comunque avere la meglio di una squadra che sta preparando i play-out e che vorrà comunque salutare la regular season con una partita convincente. Alla Civitus Allianz il compito di vincere e conquistare i play-off al termine di una stagione in cui i biancorossi meritano un piazzamento nella post-season.

Pontoni Monfalcone - Civitus Allianz Vicenza 82-69 (22-5, 22-25, 20-22, 18-17)

Pontoni Monfalcone: Massimo Rezzano 14 (2/3, 3/9), Marco Bacchin 14 (5/6, 1/4), Roberto Prandin 13 (2/8, 2/2), Armin Mazic 13 (0/3, 3/6), Devil Medizza 10 (5/5, 0/0), Giovanni Bellato 5 (1/1, 1/1), Andrea Coronica 4 (2/3, 0/1), Alessandro Scutiero 3 (0/1, 1/4), Alessandro Naoni 2 (1/2, 0/1), Riccardo Azzano 2 (0/1, 0/0), Samuel Sackey 2 (1/1, 0/0), Davide Rosati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Devil Medizza 8) - Assist: 20 (Marco Bacchin 5)

Civitus Allianz Vicenza: Raphael Chiti 15 (3/6, 2/4), Alessandro Cecchetti 12 (6/9, 0/0), Fabrizio Piccone 11 (0/3, 3/7), Andrea Mazzucchelli 10 (2/5, 1/3), Nicola Bastone 8 (3/5, 0/3), Fabio Sebastianelli 7 (0/1, 1/2), Andrea Petracca 3 (0/3, 1/2), Luca Digno 3 (0/0, 1/3), Giulio Pimazzoni 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 23 - Rimbalzi: 33 12 + 21 (Raphael Chiti, Nicola Bastone 8) - Assist: 10 (Fabrizio Piccone 5)