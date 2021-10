Serie A2 Femminile, Vicenza ospita sua maestade Crema

Arriva al Palasport di Vicenza la favorita del campionato, Parking Graf Crema. Alla sua guida Mirco Diamanti, assieme al quale nel 2017 Lidia Gorlin, neo direttore sportivo berico, ha vinto con Lucca lo scudetto tricolore.

LA FORMAZIONE DI PARKING GRAF CREMA

Coach Diamanti ha a disposizione una rosa competitiva, giusta per assecondare le ambizioni della società. Recente vincitrice per quattro edizioni consecutive della Coppa Italia di A2, Crema ha conservato l’ottima intelaiatura dello scorso anno, fondata su Caccialanza, Capoferri, Melchiori, Nori e Pappalardo. Da Faenza è arrivata Liga Venta, fresca di promozione in A1, assieme al furetto Rae D’Alie cl 1987, che in estate ha partecipato alle Olimpiadi nella nazionale del 3c3. Si aggiungono due giovani talenti quali Conte, proveniente da Alpo, e Leonardi da Ponzano.

AS VICENZA ANCORA A ZERO PUNTI CON TREVISO E TORINO

Partita difficile per il team di Sandro Sinigaglia? Si sa che i pronostici sono fatti per essere sovvertiti. Di certo ci sarà da lottare senza timori e riverenze particolari. La classifica parla chiaro: sei punti per Crema, imbattuta assieme a Brescia, Udine, Castelnuovo Scrivia e Sanga Milano; zero punti per Vicenza assieme a Treviso e Torino.

L’ultima partita disputata a Brescia ha lasciato in tutti la buona sensazione di una squadra in crescita, che sa combattere con orgoglio e non si arrende mai, come da tradizione. La sconfitta molto onorevole contro una corazzata quale Brescia era preventivabile e non deve scalfire il morale di Monaco e compagne.

Domenica lo spettacolo è assicurato: sia Vicenza sia Crema sanno giocare a basket! La partita è fissata per domenica 31 ottobre alle ore 18.00 nel Palazzetto dello Sport di via Goldoni. L’accesso è garantito previo presentazione del green pass. Arbitri dalla Sardegna: Riccardo Mulas da Quartu S. Elena (Ca) e Massimo Zara di Oristano.