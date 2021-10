Serie A1, il Famila Schio apre in scioltezza la stagione

Il secondo incontro della terza giornata dell’Opening Day 2021 della Techfind Serie A1 di basket femminile vede come protagoniste le fresche vincitrici della Supercoppa della Wuber Famila Schio e le storiche rivali della Gesam Gas&Luce Le Mura Lucca.

Le ragazze di Dikaioulakos si aggiudicano il match in scioltezza soffrendo solo nel secondo quarto del primo tempo. Ecco come è andata. Grande equilibrio nei primi minuti di gioco con il tecnico scledense che, sul -4, chiama il time out e rimette le sue ragazze sui binari giusti. Il risultato è un parziale di 8-0 che porta alla pausa sul 14-7 per le arancioni.

Nel secondo quarto, il migliore delle ragazze di Andreoli, Lucca sorprende Schio con le azioni repentine ed efficaci di Miccoli e Kaczmarczyk. Si va al riposo con le toscane clamorosamente in vantaaggio di +2, 23-25 il parziale.

Dopo la pausa entra in campo una Famila diversa, sia nella rotazione che nella gestione del match. Schio apre il tempo con un parziale di 10-4. Poi un gioco da quattro punti della Sottana porta il parziale sul 37 a 30 le venete. Ancora una bomba della Sottana, una vero fattore in questa fase del match, porta le orange sul 40-30. Il parziale si inchioda sulla sirena sul 45-33.

Negli ultimi dieci minuti di gioco la Wuber fa valere la sua esperienza, amministrando in scioltezza il vantaggio e chiudendo il match con un netto 68-46. Quanto alle prove delle singole. Per Schio quattro atlete in doppia cifra, Laksa 15, Sottana 10, Verona 13, e Andrè 11. Quest'ultima mette a referto anche 14 rimbalzi. Per Lucca bene Miccoli e Kaczmarczyk le ultime ad arrendersi.

Il tabellino ufficiale di Wuber Famila Schio-Gesam Gas&Luce Le Mura Lucca 68-46. Parziali: 14-7, 9-18, 22-8, 23-13

Wuber Famila Schio: Crippa 3, Grigalauskyte 8, Dotto 3, Keys 5, Laksa 15, Del Pero 0, Sottana 10, Verona 13, De Pretto ne, Andrè 11. Allenatore: Dikaioulakos



Tiri da 2: 11/28 - Tiri da 3: 11/31 - Tiri Liberi: 13/17 - Rimbalzi: 47 17+30 (Andre' 14) - Assist: 16 (Sottana 4) - Palle Recuperate: 12 (Andre' 4) - Palle Perse: 26 (Grigalauskyte 5)



Gesam Gas&Luce Le Mura Lucca: Natali 4, Dietrick 15, Parmesani 3, Kaczmarczyk 7, Miccoli 10, Azzi 0, Pellegrini 0, Gianolla 2, Valentino 2, Gilli 3, Frustaci 0. Allenatore: Andreoli



Tiri da 2: 16/42 - Tiri da 3: 3/16 - Tiri Liberi: 5/8 - Rimbalzi: 32 10+22 (Kaczmarczyk 7) - Assist: 10 (Gilli 4) - Palle Recuperate: 14 (Dietrick 5) - Palle Perse: 25 (Squadra 7)