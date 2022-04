Il Famila Schio vola in Sardegna per la penultima di campionato

La fase regolare del campionato è ormai agli sgoccioli e per il Famila Wuber è tempo di una nuova trasferta: le orange volano questa sera in Sardegna per affrontare domani alle 20.30 la Dinamo Sassari. All’andata, il 27 dicembre, fu un vero show al PalaRomare: Lucas e Shepard, le due superstar delle isolane, fecero divertire il pubblico con giocate spettacolari trovando la risposta delle orange con Keys MVP grazie a 22 punti e 10 rimbalzi.

In questa gara di ritorno sarà assente Maggie Lucas, infortunatasi contro Costa Masnaga e sostituita in questi giorni da Angeliki Vintsilaiou, guardia della nazionale greca che debutterà proprio domani al PalaSerradimigni. “L’infortunio di Lucas porterà le altre giocatrici ad assumersi più responsabilità - spiega Crippa - quindi rimangono molto pericolose: sarà fondamentale non farle correre e dovremo prestare attenzione al debutto del loro nuovo innesto”.

Le biancoblù hanno vissuto un mese di marzo molto impegnativo nel quale sono scese in campo per ben sette volte raccogliendo due vittorie e cinque sconfitte. Attualmente occupano la decima posizione in classifica con 16 punti, rincorse da Faenza a quota 14 punti. La loro forza risiede soprattutto nel quintetto titolare anche se gli infortuni di capitan Arioli prima e Lucas poi hanno creato non pochi grattacapi a coach Restivo.

Anche il Famila Wuber si presenterà a questa partita con delle assenze importanti, le stesse avute mercoledì a Lucca: out infatti De Shields, Mestdagh e Dotto tutte febbricitanti ma negative ai tamponi anti-Covid. Coach Dikaioulakos potrà così contare su un pacchetto lunghe corposo (Gruda, Gaye, Keys e Andrè) chiamato a limitare la devastante Shepard; ma anche su un reparto esterne particolarmente caldo con Laksa e Sottana in super forma soprattutto dopo le Final Eight di Coppa Italia. “Non è la situazione migliore per preparare le partite ma può capitare durante l’anno: dovremo essere ancora più determinate e concentrate per portare a casa la vittoria”.