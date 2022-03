Famila Schio, arriva la ventesima vittoria consecutiva: battuta la Use Empoli 54-72

Squadra in casa USE Basket Empoli Femminile

Prosegue immacolata la striscia di vittorie del Famila Schio che ad Empoli centra il ventesimo successo consecutivo in campionato, sbancando il PalaSammontana per 54-72. Una gara ruvida a causa della stanchezza nelle gambe e nella testa delle scledensi arrivate in Toscana direttamente dalla Repubblica Ceca; e anche per l’esuberanza di una Scotti che, dopo la vittoria nell’ultimo turno di campionato, ha giocato con rinnovato entusiasmo.

Debutto in Techfind Serie A1 per Gaye con 4 punti, 8 rimbalzi e 2 stoppate; ancora una prestazione balistica straordinaria di Mestdagh con 15 punti ed un solo errore al tiro.

Pesano sin dalla palla a due le scorie della bruciante sconfitta a Praga di appena 48 ore fa: orange impallate che subiscono il 5-0 iniziale di Empoli; arriva subito il controbreak di 9-0 con Mestdagh, Verona e Laksa. Schio, soprattutto con Verona e Mestdagh (già 11 punti con il 100% dal campo), si porta addirittura sul 12-21 ma, nella girandola di cambi, subisce un parziale avversario che sancisce, con la tripla di tabella di Bocchetti, la parità a quota 21.

Continuano nel secondo quarto le difficoltà delle orange che non riescono a costruirsi una certa fluidità in attacco: mancano i punti delle lunghe (Gaye e Andrè a bocca asciutta, Keys solo due) e Schio rincorre di un possesso, 30-27 a metà quarto. Due triple di Laksa tengono il Famila a contatto e, assieme al canestro di una positiva Verona, mandano le squadre al riposo sul 34-37.

Continua l’elastico ravvicinato tra le due formazioni che si mantengono ad un possesso di distanza: Gaye erige un muro difensivo con le sue stoppate mentre in attacco si sbloccano Andrè e Keys. Al 27’ un infuriato coach Dikaioulakos si vede fischiare un fallo tecnico da una terna arbitrale molto fiscale questa sera. Arriva la reazione che l’allenatore greco sperava di suscitare: parziale di 8-0 e Famila che chiude il terzo quarto sul 47-56.

Prosegue la fuga orange, intervallata solo dalla due triple di Rembiszewska, con i canestri di Mestdagh, Andrè e Gaye: 53-65 al 34’. C’è tempo anche per due falli antisportivi, uno per parte, che non cambiano l’inerzia della gara che si trascina stancamente fino al 54-72 dell’ultima sirena.

Il tabellino ufficiale di USE Scotti Rosa Empoli - Famila Wuber Schio 54-72. Progressione parziali: 21-21, 34-37, 47-56

USE Scotti Rosa Empoli: Jeune 7, Casini 0, Ruffini 2, Stoichkova 2, Aramini 0, Baldelli 5, Williams 10, Manetti 2, Narviciute 5, Antonini 0, Rembiszewska 11, Bocchetti 10

Famila Wuber Schio: Del Pero 0, Gaye 4, Mestdagh 15, Sottana 3, Verona 10, Crippa 5, Andrè 12, Dotto ne, Keys 7, Laksa 16