Famila Schio, Ragusa sbanca il PalaRomare: prima sconfitta stagionale

È arrivata in gara uno di semifinale playoff la prima sconfitta stagionale in Italia del Famila Wuber: la Passalacqua Ragusa ha espugnato il PalaRomare per 65-77, una vittoria importante in una serie al meglio delle tre partite. Giovedì in Sicilia gara due: Schio costretto a vincere per riportare la serie in Veneto alla decisiva gara tre in programma eventualmente domenica.

Un successo meritato e indiscutibile quello delle iblee che hanno messo il morso all’attacco scledense nel terzo quarto costringendolo a soli sette punti e ad un tracollo di fiducia decisivo nell’equilibrio della sfida. Per le orange solo Laksa ha chiuso in doppia cifra (ben 27 i suoi punti) mentre nessuna delle compagne è mai riuscita a giocare sui soliti livelli.

Inizio di partita terrificante per Dotto e compagne che scivolano subito sotto 0-10: i primi punti arrivano solo dopo oltre tre minuti con Gruda. Grazie ad un’ispiratissima Taylor, le ospiti si tengono avanti di nove lunghezze salvo poi subire un parziale di 10 punti consecutivi di Laksa che chiude il primo quarto sul 18-19.

Prosegue la striscia orange con Andrè che segna sei punti consecutivi mentre Taylor e Kuier continuano a tenere a contatto le ospiti. Si mette in ritmo anche Verona che, assieme a Laksa e Keys, fa segnare con continuità l’attacco scledense. Una brutta scelta difensiva finale, però, permette a Romeo di segnare la tripla del 41-33.

Al rientro in campo c’è una sola squadra sul parquet: l’Eirene ricuce con Hebard e Taylor e sorpassa con Kuier. Schio segna solo al 26’ con De Shields mentre Verona e Laksa provano a tenere aggrappata alla gara la propria squadra. È in difesa, però, che il Famila non riesce a sistemare i propri problemi: coach Dikaioulakos mescola le carte ma continuano le distrazioni delle giocatrici che mettono in fiducia le avversarie.

Santucci, Kuier e Romeo firmano un break di 10-0 tra un quarto e l’altro. Ora la Passalacqua gioca sul velluto e manda a bersaglio qualsiasi tiro utile mentre alle padrone di casa non entra sostanzialmente più nulla oltre a continuare in scelte di gioco infelici. Al 35’ Ragusa è avanti di 15 e sulla tripla allo scadere da distanza siderale di Kuier a due dalla fine festeggia conscia di aver ormai in pugno la gara. Infatti Schio riesce solo minimamente a limare lo svantaggio e chiudere sul punteggio finale di 65-77 accompagnato però dagli applausi di sostegno del pubblico che incoraggia Dotto e compagne in vista della decisiva gara due al PalaMinardi.

Il tabellino di Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa 65 - 77 (18-19, 41-33, 48-53, 65-77)



FAMILA WUBER SCHIO: De Shields* 4 (2/5, 0/6), Del Pero, Sottana 2 (1/1, 0/4), Gruda* 8 (4/12 da 2), Verona 8 (4/6, 0/2), Crippa 4 (0/2 da 3), Andre'* 6 (3/10 da 2), Dotto*, Keys 6 (3/5, 0/1), Laksa* 27 (4/9, 4/6)

Allenatore: Dikaioulakos G.



Tiri da 2: 21/49 - Tiri da 3: 4/22 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 38 16+22 (Andre' 11) - Assist: 13 (De Shields 3) - Palle Recuperate: 3 (De Shields 1) - Palle Perse: 5 (Sottana 3)



PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 15 (3/9, 2/5), Kacerik* 3 (1/3 da 3), Bucchieri NE, Spinelli 4 (1/2 da 2), Tumeo NE, Santucci 13 (3/6, 2/2), Hebard* 10 (3/7 da 2), Taylor* 17 (7/10, 1/1), Ostarello, Sammartino NE, Kuier* 15 (2/6, 3/5) Allenatore: Recupido G.



Tiri da 2: 19/40 - Tiri da 3: 9/16 - Tiri Liberi: 12/12 - Rimbalzi: 36 6+30 (Taylor 12) - Assist: 15 (Romeo 6) - Palle Recuperate: 1 (Hebard 1) - Palle Perse: 10 (Kuier 3)



Arbitri: Dionisi A., Chersicla A., Lanciotti V.