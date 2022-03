Famila Schio, rinviato il Superclassico con la Reyer Venezia a poche ore dalla palla a due

In seguito a un controllo avvenuto nella mattinata odierna, diversi componenti del gruppo squadra della Umana Reyer Venezia sono risultati positivi al Covid-19.

Come da protocollo è stata disposta la sospensione del Superclassico, il derby veneto di Serie A1 di Basket femminile in programma per questa sera al Taliercio contro il Famila Schio.

Lo comunica in una nota il club scledense.

Un vero dejavù di quanto giù successo a dicembre. "Alla Reyer Venezia - si legge sempre nella nota - i nostri auguri di pronta guarigione nella speranza di poterla affrontare presto in campo in questo attesissimo Superclassico".