Serie A1 femminile, scatta il raduno del Famila Schio: il programma dei lavori

Il momento tanto atteso è arrivato: sta per ricominciare la stagione del Wuber Famila Schio. Si riparte con lo scudetto e la coccarda della Coppa Italia cuciti sul petto, cercando di ripetere in campionato l’esaltante cavalcata dello scorso anno e di migliorare ancora in Euroleague Women per entrare nelle migliori quattro d’Europa.

Si ricomincia agli ordini di uno staff tecnico affiatato e rodato, con un gruppo di giocatrici coeso a cui si affiancano nuovi innesti pronte ad abbracciare subito la mentalità vincente della società orange.

Giovedì 18 agosto inizieranno la preparazione tutte le italiane (Bestagno, Sottana, Verona, Crippa, Keys, Penna), la gran parte delle straniere (Zahui, Mestdagh, Sivka, Ndour e Campisano) e alcune giovani del vivaio (Pirozzi, D’Adam, Gasparini) a cui si aggiungerà poi anche Mutterle quando rientrerà dall’Europeo U16.

Arriveranno più avanti, invece, Mabrey e Howard, impegnate ancora in WNBA.

"Tutti i tifosi delle orange - si legge nella nota che annuncia l'inizio del ritiro - sono invitati giovedì alle 19.30 al PalaRomare, al termine dell’allenamento pomeridiano, per il consueto saluto di inizio anno della società e della squadra. Sarà un bel momento per ritrovarsi dopo la pausa estiva e accogliere con il solito calore staff e giocatrici per la nuova stagione".