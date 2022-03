Il Famila Schio torna già in campo, giovedì 10 l'anticipo di Serie A1 ad Empoli

Non c’è tempo per pensare all’amara sconfitta praghese per il Famila Wuber che domani (palla a due alle ore 19) è impegnato ad Empoli nell’anticipo della ventitreesima giornata di campionato. Le orange atterrano in Toscana direttamente dalla Repubblica Ceca: un tour de force che per Schio è ormai normale amministrazione.

La possibilità di tornare subito in campo e resettare così la mente dopo la rimonta subita ieri, farà sicuramente bene alle ragazze di coach Dikaioulakos che poi potranno concentrarsi per preparare al meglio gara due dei quarti di finale di Eurolega in programma martedì 15 marzo.

Empoli è il fanalino di coda della Techfind Serie A1 con solo quattro punti in classifica ma reduce da una corroborante vittoria a Moncalieri, una diretta avversaria nella lotta salvezza; l’altro successo, su Geas, risaliva al 31 ottobre 2021.

Nel mentre le toscane hanno salutato Alice Lucchesini (passata in serie B a Roseto) e Ashley Ravelli (scesa in serie A2 a Castelnuovo Scrivia). Così coach Cioni si ritrova un roster ancora più ridotto che fa forza su Bocchetti (13,8 punti di media), le americane Jeune e Williams (12,8 punti la prima, 9,9 punti e 8,6 rimbalzi la seconda), e la polacca Rembiszewska (9,8 punti e 6 rimbalzi).

Dalla panchina escono Baldelli, Manetti, Narviciute (duecentesima presenza in serie A1 per lei domani), Stoichkova e Ruffini. L’USE Scotti è la squadra che tira di più dall’arco di tutto il campionato (26,8 triple tentate di media) e quella che tira meno da due punti (34,5 a gara), oltre ad essere la formazione che cattura meno rimbalzi dopo Ragusa, ed infine ultima per assist.

In casa Schio, alla lungodegente Dotto si è purtroppo aggiunta ieri anche Diamond De Shields, fermata da un risentimento muscolare che ne ha impedito l’utilizzo a poche ore dalla palla a due. Interessante vedere se, nella rotazione delle straniere, verrà inserita Aby Gaye finora impiegata solo in Eurolega.

All’andata, vittoria del Famila Wuber per 90-64: 20 punti per Mestdagh (5/10 dall’arco), 18 per Gruda, 17 per Keys con 13 rimbalzi e 15 per una sfavillante Del Pero in quell’occasione adattata magnificamente al ruolo di playmaker di emergenza. Diretta streaming giovedì 10 marzo ore 19 su LBFTV