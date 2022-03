Famila Schio ospite della Reyer Venezia per il Superclassico della Serie A1 femminile

Ad oltre due mesi di distanza dalla programmazione iniziale, Wuber Famila Schio ed Umana Reyer sono pronte a dar vita al Superclassico del basket femminile italiano. La sfida, rinviata a poche ore dalla palla a due del 18 dicembre, è la partita più attesa da tutti: il suo esito, infatti, potrà dare delle risposte importanti sugli equilibri di questo campionato.

La classifica non subirà scossoni dal momento che Schio vanta quattro punti di vantaggio sulle cugine. In questa settimana, inoltre, si completerà finalmente il girone di andata che permetterà di stilare il calendario per le Final 8 di Coppa Italia di fine mese a San Martino di Lupari.

Oltre alla classifica, anche le statistiche raccontano di come Famila e Reyer siano le migliori squadre del campionato: ai primi posti per punti segnati, rimbalzi, assist, palle recuperate. Dispongono al momento dei roster più profondi della serie A1 con straniere di alto profilo nel panorama internazionale.

Le lagunari hanno mantenuto l’ossatura dello scorso anno che le ha incoronate campionesse d’Italia con Carangelo e Attura in cabina di regia, Pan, Penna e Anderson sulle ali e Petronyte e Bestagno sotto canestro.

In estate sono poi arrivate Thorton e Ndour oltre alle più giovani Smorto e Madera.

“Conosciamo già molto della Reyer dal momento che tante giocatrici c’erano l’anno scorso e sono ricche di talento - puntualizza Mestdagh nella video intervista che segue - Si sono inoltre rinforzate con degli innesti di qualità. Avremo il nostro bel lavoro per limitarle ma faremo del nostro meglio per fermarle.” Infine a novembre è arrivato il cambio in corsa dell’allenatore con Mazzon che ha preso il posto di Romano".

Famila e Reyer, dopo essersi contese tutti i trofei della scorsa stagione, si sono già incontrate quest’anno dando vita ad una finale di Supercoppa Italiana che ha regalato uno spettacolo incredibile (successo orange per 64-67). In casa Schio, però, la voglia di rivalsa sull’epilogo della scorsa stagione è tanta come spiega coach Dikaioulakos: “Affrontiamo le campionesse d’Italia e questa cosa ci brucia ancora. Non ce ne dimenticheremo fino a quando non vinceremo noi il titolo. Crediamo in noi stesse, nelle nostre qualità e andremo al Taliercio per vincere”.

La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro su LBFTV (canale 411 DTT)

Il Famila Wuber non espugna in Taliercio in regular season dal 3 febbraio 2019: vittoria per 74-81 con 25 punti di Gruda e 15 di Quigley.

Elisa Penna non sarà della partita a causa di un infortunio al setto nasale rimediato nell’ultima sfida con la Dinamo Sassari. Ancora out anche Francesca Pan che a fine gennaio è stata costretta a fermarsi per un’infiammazione al ginocchio operato in ottobre. In casa Famila prosegue l’assenza di capitan Dotto invece.