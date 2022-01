Famila Schio, sabato al PalaNat sfida contro il Geas Sesto San Giovanni

Finalmente, dopo ben quattro partite consecutive rinviate, il Wuber Famila Schio può tornare a giocare. Sabato 15 gennaio alle ore 19.30 (diretta su LBFTV) le orange saranno ospiti dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni per l’anticipo della terza giornata del girone di ritorno della Techfind Serie A1.

All’andata Dotto e compagne si imposero per 86-58 ma ci si attende ora una sfida molto diversa. Innanzitutto per la lunga assenza dai campi di Schio che non gioca una partita dal 27 dicembre scorso (successo casalingo per 85-69 sulla Dinamo Sassari) e che per lungo tempo si è dovuta allenare a ranghi ridotti. In secondo luogo perché le milanesi nella gara d’andata contavano assenze importanti.

“Sarà una partita difficile - spiega capitan Francesca Dotto - perché non ci alleniamo insieme e non giochiamo da molto tempo. Inoltre Sesto è sempre un’avversaria ostica da affrontare, soprattutto in casa loro.”

Lo stravolgimento del calendario ha fatto sì che l’Allianz stia affrontando in sequenza tutte le big 4 della Techfind Serie A1: prima Venezia, poi Bologna, quindi Ragusa. Due sconfitte di misura e una vittoria illustre alla Segafredo Arena il 18 dicembre scorso.

Coach Zanotti può contare su un ottimo terzetto di straniere: Gwathmey, Graves e Raca sono infatti le principali bocche da fuoco delle rossonere con quasi 37 punti complessivi. Particolarmente importante l’apporto delle italiane: Trucco, Crudo e Caterina Dotto sono delle grandi garanzie sul parquet.

In casa Famila Schio si respira finalmente aria di parziale normalità con coach Dikaioulakos che ha avuto a disposizione negli ultimi allenamenti il gruppo quasi al completo.

“Nelle ultime due settimane ci siamo ritrovate ad allenarci anche solo in cinque - ha sottolineato Francesco Dotto - ma amiamo le sfide e abbiamo interpretato così anche questo momento. È bello ritrovarsi tutte ora in campo e viverlo con rumore, gioco, scherzi, duelli: tutto ciò che contraddistingue la nostra quotidianità.”

Nel frattempo, sono state comunicate le date di quattro delle sei partite che Schio deve recuperare: il 22 gennaio, alle 19.30, inedito sabato di Eurolega contro Arka Gdynia; martedì 8 febbraio e mercoledì 16 febbraio, entrambe alle 19.30, il Famila Wuber ospita rispettivamente Faenza e Moncalieri; infine mercoledì 30 marzo alle 20.30 trasferta a Lucca.

Da segnalare infine che quella di sabato sarà la centesima presenza in maglia Wuber Famila Schio per Olbis Andrè, vicina ai mille punti totali in carriera