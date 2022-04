Serie A1 femminile, si alza il sipario sulla Finale Scudetto

Prima pagina dell’ultimo capitolo di questa intensa Techfind Serie A1 di basket femminile. Oggi, 28 aprile, con palla a due alle ore 20 al PalaRomare, inizia la serie di finale scudetto tra Famila Wuber e Segafredo Bologna.

Una sfida inedita e molto affascinante che segue la finale di Coppa Italia disputata il 27 marzo scorso a San Martino di Lupari.

“Rispetto a quella partita - spiega Alessandro Fontana - affronteremo una Bologna con una profondità di roster maggiore, più imprevedibile e più convinta dei propri mezzi. Sarà sicuramente una bellissima sfida e dovremo essere concentratissimi sin dal primo minuto di questa serie”.

Per Schio si tratta della dodicesima finale scudetto consecutiva, la ventesima totale; per Bologna la prima assoluta. Le orange inseguono il tricolore numero undici in bacheca per impreziosire la stella d’oro conquistata nel 2019, le vù nere ovviamente un primo storico successo.

Entrambe le formazioni arrivano da una serie di semifinale ribaltata dopo essere state sotto zero a uno: le scledensi hanno poi espugnato il PalaMinardi 64-71 e completato l’opera a domicilio per 71-59. Le bolognesi, invece, hanno strapazzato Venezia in gara due per 65-36 e concluso l’impresa al Taliercio per 58-67.

“La sconfitta con Ragusa in gara uno ci ha tolto quel peso dell’essere stati perfetti in Italia fino a quel punto. È stata una grande serie perché abbiamo affrontato una squadra che ha espresso la sua miglior pallacanestro nel momento chiave della stagione”.

Tantissimi i temi caldi di questo confronto: in primis la nutrita colonia di ex orange ora in maglia bianconera; Battisodo, Zandalasini e Cinili sognano di vincere il loro primo scudetto dopo aver lasciato l’ombra del Pasubio. Poi il cambio in corsa sulla panchina virtussina con Angela Gianolla promossa ad head coach in sostituzione di Lino Lardo.

“L’entusiasmo maggiore a Bologna arriva dall’aver eliminato le campionesse d’Italia. Un allenatore che subentra in questo momento della stagione può fare ben poco ma non è detto che quel poco non sia determinante per il risultato finale“.

Ci si attende un PalaRomare tutto esaurito e caldissimo dopo la decisione societaria di garantire per la seconda volta consecutiva l’ingresso gratuito in scia al meraviglioso spettacolo vissuto in gara tre con Ragusa. Grazie ad una regular season perfetta, fatta solo di vittorie, Schio si è garantito il fattore campo che vuole far fruttare al meglio sin dalla prima sfida.

Arbitri Simone Patti di Montesilvano, Moreno Almerigogna di Trieste e Giulia Maria Forni di Cervia

Le date della serie di finale scudetto