Famila Schio ospite del Fila San Martino di Lupari per il primo di due derby

Due derby in trasferta attendono il Famila Schio: il primo oggi alle ore 18 a San Martino di Lupari. Il secondo mercoledì alle 19.30 a Venezia. Una settimana a dir poco cruciale per testare la condizione delle orange che poi affronteranno l’impegno più atteso dell’anno: i quarti di finale di Eurolega contro Avenida.

Schio continua ad essere l’unica squadra imbattuta della Serie A1 con ben 17 successi consecutivi collezionati da ottobre ad oggi. Anche giovedì sera, nonostante una prova poco brillante soprattutto in difesa, Dotto e compagne hanno saputo superare anche la Virtus Bologna (priva però delle sue due giocatrici USA). Una prova di forza importante, quella di vincere pur non giocando il miglior basket possibile.

San Martino di Lupari sarà un’altra avversaria complicata da affrontare: all’andata le orange si imposero per 67-60 con una sfida stellare tra le lunghe Kelley (24 punti e 11 rimbalzi) e Gruda (25 punti e 12 rimbalzi). In casa le lupe hanno ceduto il passo a Ragusa, Lucca e Venezia, e attualmente occupano la sesta posizione in classifica con 10 vittorie e 7 sconfitte ma sono reduci da una scia positiva di 5 successi nelle ultime 6 partite.

Kelley si sta confermando la top scorer delle giallonere con 18,9 punti e 12 rimbalzi di media (tra le migliori del campionato); due compagne, Russo (out però per il resto della stagione a causa dell’infortunio al crociato) e Mitchell viaggiano anch’esse sopra la doppia cifra (11,5 per la prima e 10,2 i punti per la seconda) mentre un contributo importante arriva anche da Pastrello con 9,5 punti di media. Il Fila, però, è tra le peggiori squadre della Serie A1 per numero di assist mentre è tra le migliori nel rapporto palle recuperate/perse.

In casa orange continua purtroppo la gestione oculata di capitan Dotto che viene utilizzata con il contagocce da coach Dikaioulakos a causa di alcuni problemi fisici che ne limitano l’impiego. Giovedì, inoltre, erano rimaste fuori dalle rotazioni De Shields per un affaticamento alla schiena e Gaye che necessita ovviamente di tempo per integrarsi al meglio con le nuove compagne. Diretta streaming esclusiva su LBFTV