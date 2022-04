Serie A1 femminile, il Famila Schio torna al PalaRomare per i quarti dei playoff scudetto

Il 15 marzo scorso al PalaRomare il Beretta dava vita ad una splendida gara due dei quarti di finale di Eurolega con Praga. Da allora Dotto e compagne non sono più tornate a giocare in casa

Per il Famila Wuber è tempo di riabbracciare i propri tifosi in un PalaRomare che finalmente torna al 100% della propria capienza (sempre obbligatorio l’ingresso con mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato).

L’occasione è gara due dei quarti di finale scudetto. Si parte dal +30 dell’andata giocata martedì al Palalupe. Un risultato pesante che Schio ha costruito con una prestazione solida per mettere già in ghiaccio il discorso qualificazione. La resistenza delle lupe, falcidiate dagli infortuni, è durata circa venti minuti salvo poi subire un parziale di 8-25 nel terzo quarto che ha indirizzato la gara.

In una serata poco prolifica nel tiro dalla lunga distanza e ricca di palle perse, le orange hanno trovato nel pitturato il grimaldello per scassinare la difesa giallonera: Gruda su tutte, ma anche Andrè, hanno trascinato Schio con un dominio incontrastato vicino a canestro.

:

Vedremo in questa partita di ritorno che scelte attuerà coach Dikaioulakos nella rotazione delle straniere e che ritmi vivrà questa partita che per il Famila parte con un considerevole vantaggio di 30 punti.

Questa sera sono in programma anche le altre gare dei quarti di finale: Bologna deve difendere in casa il 60-96 conquistato a Costa, Venezia partirà invece con un vantaggio di quattro punti su Campobasso (71-75) mentre Ragusa cercherà di confermarsi a Lucca dopo il successo casalingo per 75-63.

Arbitri Chiara Maschietto di Treviso, Michele Centonza di Grottammare e Maria Cristina Culmone di Bologna