Famila Schio, oggi con la E-Work Faenza ultima sfida prima della sosta

Ultima tappa del tour de force per le orange di Schio. Oggi, 8 febbraio, con palla a due alle ore 19.30, al PalaRomare si presenta l’E-Work Faenza per il secondo recupero del campionato di Serie A1 in programma per il Famila. Dopo questo incontro restano in lista d’attesa le partite con la Reyer Venezia, la Virtus Bologna e la Gesam Lucca.

È l’ultimo impegno in sequenza per Dotto e compagne che potranno poi osservare finalmente qualche giorno di riposo prima di prepararsi per la sfida decisiva di Eurolega con il Fenerbahce.

“Sarà una sosta importante - spiega la Verona - per staccare la spina qualche giorno prima di preparare una delle gare più importanti della stagione: ovvero volare ad Istanbul e vincere in casa della squadra più forte del nostro girone di Eurolega. Siamo in un buon momento di forma, ci prepareremo al meglio e proveremo a fare l’impresa”.

Faenza è un avversario delicato da affrontare: terzultimo in classifica, è reduce da una pesante sconfitta contro la Reyer Venezia per 87-57 e c'è sempre il rischio dietro l'angolo di sottovalutare una partita come questa.

“Coach Dikaioulakos ci ricorda di essere una squadra seria - sottolinea l'atleta del Famila - ovvero affrontare ogni partita al meglio e provare a vincere tutte le gare del campionato italiano a prescindere dall’avversario che incontriamo“.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le emiliane hanno cambiato a inizio dicembre la guida tecnica, passata da Sguaizer a Ballardini, ma il ruolino di marcia non ha subito grandi modifiche: 2-7 il record fino al 7 dicembre, 1-5 l’attuale con in mezzo tante partite rinviate però.

L’E-Work è una squadra che segna poco (60,9 punti di media) tirando con percentuali non fantastiche sia da due che da tre punti; si comporta meglio a rimbalzo (37,5 contro i 39,5 del Famila Wuber) mentre fatica anche alla voce assist.

Recentemente, tra l’altro, le bianconere si sono separate dall’ala argentina Victoria Llorente, ingaggiando in sostituzione la svedese Kantzy. I punti nella squadra romagnola sono ben distribuiti tra Davis (12,1 di media), Kunaiyi, Cupido e Policari tutte appena sotto la doppia cifra. Il centro nigeriano è però una dominatrice assoluta alla voce rimbalzi nella quale veleggia ad oltre 15 di media.

In casa Famila Schio la novità principale è che Sandrine Gruda non parteciperà alle qualificazione ai Mondiali con la Francia. Nessuna orange sarà quindi impegnata in questa finestra delle nazionali nella quale è stato annullato già da tempo il raduno dell’Italbasket per consentire il recupero di alcuni match di campionato.

“Mentalmente e fisicamente siamo un po’ stanche - conclude Verona - avendo iniziato la stagione il 9 agosto ed avendo sulle spalle già diversi mesi di lavoro. Non ci possiamo, però, disunire adesso per cui affrontiamo quest’ultima partita e poi ci dedicheremo ad un po’ di meritato riposo”.