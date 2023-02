Saturday Night Serie A1, il Famila Schio di scena al Pala Bubani di Faenza

Giunge finalmente al termine questo primo mese dell’anno così ricco di sfide probanti per il Famila Wuber Schio: 3 vittorie e 2 sconfitte in Eurolega, 4 vittorie e 1 sconfitta in campionato per un totale di 10 partite in 31 giorni di cui ben 6 fuori casa.

Sabato 4 febbraio ultima trasferta a Faenza nel saturday night della Serie A1 (palla a due alle ore 20.30), prima dell’ultima sosta per le gare di qualificazione a Eurobasket che impegnerà: Keys, Bestagno e Verona con l’Italia (oltre a Todeschini, preparatrice atletica), Sivka e coach Dikaioulakos con la Slovenia, Zahui con la Svezia, coach Precas con la Grecia.

Sono quindi 7 le orange che potranno sfruttare qualche giorno di riposo prima di entrare nel rush finale di questa stagione.

Prima, però, rimane da affrontare la trasferta a Faenza in casa di un’avversaria che ha sbandato solo contro Ragusa (48-73 il 19 novembre) e Venezia (71-102 il 30 dicembre). All’andata al PalaRomare largo successo orange per 103-69 (Bestagno 20 punti, Mabrey 18) in una delle due volte in cui Schio ha superato quota 100 punti in stagione (l’altra il 105-44 contro San Giovanni Valdarno il 17 dicembre).

Faenza, nona in classifica con 12 punti e tallonata da Moncalieri e Crema, vanta tra le sue fila la miglior rimbalzista del campionato, Kunaiyi Pallas che ne cattura 16,6 a partita (l’unica altra in doppia cifra di tutta la Techfind Serie A1 è Anigwe di Ragusa con 11,4) a cui aggiunge anche 15 punti di media.

Un altro punto di riferimento importante della squadra di coach Ballardini è Jori Davis, esterna solida ed esplosiva con i suoi 11,9 punti. Poco sotto la doppia cifra il terzetto composto da Policari, Cupido e l’islandese Hirinksdottir. Ha lasciato la squadra a fine anno, invece, la quarta straniera la polacca Niedzwiedzka.

Le altre squadre Impegni sulla carta abbordabili anche per le altre inseguitrici del Famila Wuber: Bologna ospita Moncalieri, Venezia sarà impegnata a Brescia. Più ostica la sfida del PalaSerradimigni per la Dinamo Sassari contro Campobasso.

La non convocazione di Sierra Campisano con la nazionale italiana per le partite in programma nella prossima finestra di qualificazione a Eurobasket, ha aperto un nuovo scenario in casa Famila. La società e la giocatrice hanno trovato un accordo perché possa concludere la stagione proprio con l’E-Work Faenza.

“Campisano si allena con noi da agosto - spiega il DG De Angelis - e ora ha bisogno di tornare a giocare tante partite. Il suo ruolo di comunitaria e il suo profilo tecnico elevato per la Serie A1 hanno interessato tante squadre e tra queste lei ha scelto Faenza. Speriamo di rivederla sul nostro parquet l’anno prossimo, nel mentre le facciamo i migliori auguri per la sua carriera”.

In settimana la Lega Basket Femminile ha comunicato che sarà Campobasso ad ospitare la Finale 8 di Coppa Italia in programma dal 30 marzo all’1 aprile, nella quale le orange affronteranno ai quarti di finale la Passalacqua Ragusa.

Per i possibili impegni dei quarti di finale di Eurolega, Schio anticipa la 24° giornata di Techfind Serie A1 (impegno casalingo contro Brixia Basket) a mercoledì 15 febbraio alle ore 19 al PalaRomare; la gara era inizialmente prevista il 12 marzo.