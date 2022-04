Serie A1 femminile, scattano i playoff: il Famila Schio affronta il Fila

Si alzano le temperature e la stagione entra nella sua fase calda: stanno per prendere il via i playoff, il momento più atteso del campionato. Si comincia con i quarti di finale con le formula delle due sfide (andata e ritorno) con somma di punteggio finale.

Il Famila Wuber Schio debutterà a San Martino di Lupari, affrontando così il Fila per la quarta e quinta volta in stagione, marted' 12 alle 20.30; venerdì 15 alla stessa ora la gara di ritorno al PalaRomare. È il quarto di finale che l’anno scorso non si giocò per il focolaio di Covid scoppiato tra le lupe e che mandò direttamente le orange in semifinale.

La fase regolare della Techfind Serie A1 e i due trofei già conquistati (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) hanno stabilito che sulla carta Schio è la squadra da battere, letteralmente. Un percorso netto, infatti, fin qui della formazione di coach Dikaioulakos che ha vinto tutte le 28 partite giocate in Italia da settembre ad oggi. Ora è arrivato il momento di completare questa straordinaria cavalcata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo confronto stagionale con le Lupe risale al 28 novembre 2021 e fu la sfida più equilibrata di tutte: le orange si imposero 67-60 grazie ai 25 punti e 12 rimbalzi di Gruda che diede vita ad uno splendido duello tra lunghe con la pari ruolo Kelley (24 punti e 11 rimbalzi).

Il 27 febbraio, al Palalupe, le due formazioni si affrontarono nella gara di ritorno che vide un successo netto delle scledensi per 64-80: fu una partita equilibrata nel primo tempo, svoltata al rientro dagli spogliatoi grazie ad una Mestdagh superlativa da 20 punti e 10 rimbalzi.

Infine, ultimo confronto il 24 marzo nei quarti di finale di Coppa Italia: vittoria orange per 79-63 con 20 punti di una pimpante De Shields ma segnata anche dall’infortunio di Milazzo che stava letteralmente trascinando le sue alla rimonta. La play delle lupe non è più tornata in campo da quella partita.

Martedì ci si attende, come al solito, un Palalupe infuocato tanto più che la società giallonera ha deciso di regalare a tutti i tifosi l’ingresso gratuito per cercare di spingere la squadra in questa prima sfida da dentro o fuori. Arbitri del match Alessandro Tirozzi di Bologna, Alessandro Saraceni di Zola Pedrosa e Chiara Corrias di Cordovado

Le altre gare in programma in questa andata dei quarti di finale sono:

Passalacqua Ragusa - Gesam Gas Lucca,

La Molisana Campobasso - Umana Reyer Venezia,

Limonta Costa Masnaga - Virtus Segafredo Bologna.