Serie A1 Femminile, il Famila Schio suona la decima: con l'Use Empoli finisce 90-64

Ormai non ci sono più dubbi, il Famila Schio sa solo vincere. L'ennesima prova si è avuta stasera al PalaRomare dove le sclendensi, dopo aver centrato in settimana contro il Landes la quarta vittoria consecutiva in Eurolega, hanno piazzato la decima vittoria consecutiva, su dieci match disputati, in Serie A1.

Un ruolino di marcia incredibile, sontuoso, e che non accenna minimamente a rallentare. A farne le spese nella tana delle ragazze di Coach Georgios Dikaioulakos la malcapitata Use Scotti Empoli, peraltro l'ultima in classifica del campionato nazionale, regolata con un netto 90-64 che non lascia davvero adito a dubbi e commenti.

Bastano i dati della statistica finale per descrivere l'andamento del match con cinque atlete orange in doppia cifra e con Jasmine Keys che chiude il tabellino in doppia doppia, 17 punti e 13 rimbalzi.

La partita - Il primo quarto del match è il più combattuto del match. Una frazione che termina 24-22 per Schio che fatica a prendere le misure alla ragazze allenate da Cioni. Nella seconda frazione il Famila si assesta meglio sul parquet e si concede un primo strappo. La frazione termina 20-14 mentre il parziale di fine primo tempo recita 44-36 per le scledensi.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le orange decidono di chiudere il match e lo fanno con forza ed autorità. Il parziale della frazione è di 33-16 mentre il tabellone del PalaRomare al minuto 30' recita Famila Schio 77, Use Empoli 52.

Con +25 di vantaggio il Famila gioca il quarto finale in scioltezza, ampliando peraltro le rotazioni. Il tempo finale termina 13-12 per un totale complessivo di 90-64

Il tabellino ufficiale di Wuber Famila Schio-Use Scotti Empoli 90-64. Parziali: 24-22; 20-14; 33-16; 13-12

Wuber Famila Schio: Mestdagh K. 20 Gruda S. 18 Andre' O. 11 Dotto F. (C) 3 Laksa K. 4 Del Pero B. 15 Sottana G. ne Verona C. ne Crippa M. 2 Keys J. 17

Use Scotti Empoli: Jeune A. 26 Baldelli V. 13 Ravelli A. 9 Manetti L. 3 Rembiszewska A. 2 Ruffini I. 0 Stoichkova K. 7 Lucchesini A. 0 Williams Z. 2 Narviciute G. (C) 2 Bocchetti S. ne